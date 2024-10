PAGELLE E TABELLINO JUVENTUS-LAZIO 1-0: Kalulu fa tutto, harakiri Romagnoli

Voti, pagelle e tabellino di Juventus-Lazio, match dell’Allianz Stadium valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A. Decide l’autorete nel finale di Gila sul cross di Cabal

La Juventus ritrova la vittoria all’Allianz Stadium in campionato: tre punti sofferti contro la Lazio, con l’autogol decisivo a quattro minuti dalla fine di Gila.

Il muro della squadra di Baroni, in dieci uomini dal 20′ del primo tempo per il rosso da ultimo uomo di Romagnoli, crolla nel finale dopo la discesa sulla sinistra di Cabal e la maldestra deviazione di Gila. La traversa ferma un generoso Vlahovic, mentre Kalulu conferma il momento di grazia al centro della difesa e provoca inoltre l’espulsione di Romagnoli. Guendouzi lotta ma non basta, ancora una volta deludente Douglas Luiz nell’undici bianconero.

JUVENTUS

Di Gregorio 6

Savona 5,5 (54′ Weah 6,5)

Gatti 6 (72′ Danilo 6)

Kalulu 7

Cabal 7

Locatelli 5,5 (54′ Fagioli 6,5)

Thuram 6,5 (72′ Adzic 6,5)

Cambiaso 6

Douglas Luiz 5

Yildiz 5,5

Vlahovic 6,5

Allenatore: Thiago Motta 6,5

TOP Juventus: Kalulu 7 – Se Douglas Luiz è la delusione finora, Kalulu è l’uomo in più dei bianconeri di Thiago Motta. Non sbaglia praticamente nulla dietro, ma anche quando si sgancia è efficace provocando l’espulsione di Romagnoli. Acquisto super!

FLOP Juventus: Douglas Luiz 5 – Thiago Motta lo rilancia dal primo minuto, ma il brasiliano ancora una volta delude le attese del tecnico e del pubblico bianconero. Va al rallentatore, gli manca il guizzo alle spalle di Vlahovic. In più, sullo 0-0, manda clamorosamente a lato una favorevolissima occasione di testa.

LAZIO

Provedel 6,5

Marusic 5,5

Gila 4,5

Romagnoli 4

Tavares 6,5 (78′ Pellegrini SV)

Rovella 6

Guendouzi 6,5 (66′ Vecino 5)

Isaksen 5,5 (66′ Pedro 5)

Dia 5,5 (27′ Patric 5)

Zaccagni 6 (66′ Castrovilli 5)

Castellanos 5

Allenatore: Baroni 6

TOP Lazio: Guendouzi 6,5 – Non è al meglio fisicamente, ma corre per due in mezzo al campo per supplire all’inferiorità numerica dei biancocelesti. Il francese conferma l’ottimo avvio di stagione.

FLOP Lazio: Romagnoli 4 – Fuori posizione e impreparato sull’imbucata di Kalulu: il VAR non può che evidenziare il fallo da ultimo uomo, costringendo i suoi a una gara di piena sofferenza. Harakiri.

Il tabellino di Juventus-Lazio: Cabal sfreccia, Gila affossa Baroni

JUVENTUS-LAZIO 1-0

86′ aut. Gila

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona (54′ Weah), Gatti (72′ Danilo), Kalulu, Cabal; Locatelli (54′ Fagioli), Thuram (72′ Adzic); Cambiaso, Douglas Luiz, Yildiz; Vlahovic. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rouhi, Mbangula. Allenatore: Thiago Motta

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares (78′ Pellegrini); Rovella, Guendouzi (66′ Vecino); Isaksen (66′ Pedro), Dia (27′ Patric), Zaccagni (66′ Castrovilli); Castellanos. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Gigot, Dele-Bashiru, Tchaouna, Nosli. Allenatore: Baroni

Arbitro: Sacchi (sez. Macerata)

VAR: Di Paolo

Ammoniti: Locatelli (J), Savona (J), Fagioli (J), Douglas Luiz (J), Vecino (L), Pedro (L)

Espulsi: Romagnoli (L)

Note: recupero 2′ e 5′; spettatori 40.800