Juventus al tappeto, pre contratto con l’Inter: c’è la data della firma

Juventus al tappeto, l’Inter spinge per un nuovo colpo a parametro zero: c’è però da superare la concorrenza della Premier

Dopo Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, l’Inter vuole un altro colpo a parametro zero: il nuovo acquisto di mercato può firmare già a gennaio.

Già da quando faceva parte dell’organigramma della Juventus, Giuseppe Marotta ha sempre sondato con grande attenzione il mercato degli svincolati di lusso. Basti pensare a quando portò Andrea Pirlo in bianconero nella stagione 2011/2012, consegnando alla Juventus un colpo decisivo per le successive annate. L’anno dopo, invece, l’esperto dirigente portò all’ombra della Mole il centrocampista francese Paul Pogba, esploso definitivamente in Serie A dopo aver lasciato a parametro zero il Manchester United.

E ancora, Sami Khedira, Dani Alves alla Juventus, senza dimenticare i colpi a zero da uomo-mercato dell’Inter, come Hakan Calhanoglu, André Onana (poi rivenduto per una cifra monstre al Manchester United), Henrik Mkhitaryan fino a Marcus Thuram. La scorsa estate, invece, l’Inter ha accolto a parametro zero il centrocampista polacco Piotr Zielinski e l’attaccante iraniano Mehdi Taremi, elementi di esperienza a servizio di Simone Inzaghi. E ora il presidente nerazzurro vuole portare all’Inter un altro giocatore importante a parametro zero, soffiandolo alla Juventus.

Calciomercato Inter, concorrenza inglese per il colpo a zero

Da tempo, infatti, bianconeri e l’Inter sono sulle tracce di Jonathan Tah, difensore tedesco (ma originario della Costa d’Avorio) classe ’96, punto fermo del Bayer Leverkusen che nove anni fa lo prelevò dall’Amburgo per poco meno di dieci milioni di euro.

Giocatore centrale nell’economia di gioco della squadra di Xabi Alonso, il contratto che lega Jonathan Tah al Bayer Leverkusen scadrà il prossimo 30 giugno. Una situazione di cui l’Inter vuole provare ad approfittare. In particolar modo, il presidente e uomo mercato nerazzurro Giuseppe Marotta vorrebbe far firmare a Jonathan Tah un-pre contratto già all’inizio del prossimo anno solare, quando mancheranno circa sei mesi alla scadenza del contratto del difensore classe ’96 col Bayer Leverkusen.

Occhio, però, alla concorrenza internazionale: Jonathan Tah, infatti, ha estimatori in tutta Europa e tra le società maggiormente interessate ci sarebbe il Liverpool, a caccia di un innesto di garanzia e qualità per il reparto difensivo in vista della prossima stagione. Non solo i Reds: anche Tottenham e Barcellona sarebbero sulle tracce del giocatore cresciuto nel settore giovanile dell’Amburgo e che nel corso di questa stagione ha già racimolato undici gettoni di presenza tra campionato e coppe.