Ribaltone in panchina, nome a sorpresa: bye bye Inzaghi

Il presente di Simone Inzaghi è legatissimo all’Inter, ma l’allenatore nerazzurro è stato accostato anche ad un’altra big. Intanto arrivano novità

Testa sul campo per l’Inter di Simone Inzaghi, chiamata subito ad una trasferta molto complicata già di rientro dalla sosta. I campioni d’Italia dovranno infatti affrontare la Roma di Juric all’Olimpico domenica sera in una gara da non fallire per non perdere terreno rispetto alla concorrenza.

Saranno quindi giorni subito intensi per Lautaro e soci vista anche la Champions alle porte la prossima settimana. Il focus è quindi tutto sul presente con le prossime sfide da affrontare, ma il nome di Simone Inzaghi in questo periodo è iniziato a circolare anche in ottica mercato. In Premier c’è un top club in particolare che da anni fatica a tornare agli antichi splendori, e che anche in questa stagione ha iniziato col piede sbagliato.

Si tratta del Manchester United del criticatissimo Erik ten Hag, finito nuovamente nell’occhio del ciclone dopo una partenza completamente da cancellare. I Red Devils sono 14esimi con soli 8 punti conquistati in Premier in sette giornate. Bottino disastroso per l’allenatore olandese, che al netto delle dichiarazioni di facciata viene costantemente messo in dubbio.

Calciomercato Inter, non solo Inzaghi: spunta Frank per il Manchester United

In questo senso era stato accostato in maniera suggestiva al Manchester anche il profilo di Simone Inzaghi, ma è un altro l’allenatore che potrebbe farsi largo.

Secondo quanto evidenziato dal ‘Mail Sport’ Thomas Frank, attuale allenatore del Brentford ha attirato l’attenzione per il suo impressionante lavoro con il club londinese e pare stia emergendo come una scelta a sorpresa per gestire i Red Devils.

La metodologia di lavoro, il calcio offerto e i risultati ottenuti mettono quindi Frank nel lotto delle possibili alternative all’eventuale post ten Hag. Crescono quindi le pressioni sull’olandese chiamato ad un immediato cambio di passo per evitare brutte sorprese nell’immediato futuro.

Curiosamente ai microfoni del club lo stesso Frank ha parlato della situazione di ten Hag: “Come capo allenatore, riconosco cosa si prova a trovarsi in una situazione come questa. Penso che [le critiche] siano eccessive. È chiaramente un bravo allenatore, ha vinto due trofei in due stagioni. Ma capisco come funziona”. Frank ha concluso: “Non è mai solo l’allenatore, i giocatori, i tifosi o il consiglio di amministrazione: è una combinazione di tutte queste cose”.