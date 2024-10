“Irriconoscibile”, nuovo acquisto Napoli subito bocciato

L’assenza di Lobotka si fa subito sentire: il nuovo acquisto del Napoli subito bocciato dai tifosi

Sono bastati appena 15 minuti di gioco per emettere le prime sentenze. Napoli in difficoltà ad Empoli, in un campo storicamente ostico per gli azzurri. E senza il regista Stanislav Lobotka è tutto più complicato.

Lo slovacco, infatti, ha accusato un problema al flessore e resterà fuori per almeno una decina di giorni. L’obiettivo è averlo a disposizione per Milan-Napoli. Al posto di Lobotka, Conte ha dato spazio a Gilmour. Il calciatore scozzese, titolarissimo della sua Nazionale, ha la sua chance ma per i primi minuti di Empoli-Napoli non convince i tifosi.

Infatti, tra gli utenti di X si evidenzia subito l’assenza di Lobotka. “Napoli irriconoscibile”, scrive qualcuno. “Senza Lobotka sono persi”, sottolinea un altro utente.

Il Napoli senza Lobotka è irriconoscibile. — Agostino Mario Mela 🇮🇹🇩🇪🇬🇧🇪🇸🇫🇷🇷🇺 (@agostinomela) October 20, 2024

They look lost with Lobotka — Napoli fan (@_Blindinho_) October 20, 2024

I paragoni tra i due centrocampisti azzurri si sprecano. La regia di Lobotka è chiaramente di un altro livello. Ma va sottolineato anche il buon lavoro dell’Empoli, che sta mettendo in difficoltà tutta la squadra, specialmente il nuovo acquisto Gilmour.

L’ex Brighton, arrivato al Napoli per circa 15 milioni di euro, è un’ottima alternativa allo slovacco. Antonio Conte ha sottolineato più volte quanto sia in difficoltà a tenere Gilmour in panchina, ma gli è ancora più difficile non schierare dal primo minuto il suo regista titolare. Addirittura, in occasione della Coppa Italia contro il Palermo, per non fare a meno di Lobotka e sperimentare una nuova soluzione, ha schierato Gilmour in mediana al fianco dello slovacco. Un esperimento riuscito.