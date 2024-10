Infortunio in Nazionale, a forte rischio per il big match Milan-Napoli

La sosta per le Nazionali porta brutte notizie agli allenatori di Serie A: un top a rischio per il prossimo big match

Il campionato di Serie A sta per riprendere ma non mancano gli intoppi per gli allenatori dopo gli impegni dei giocatori con le rispettive nazionali.

La seconda sosta del campionato di Serie A è ormai stata archiviata (ce ne saranno altre due, una a novembre e un’altra a marzo 2025) e il campionato di massima serie è pronto a ripartire. Come di consueto, però, gli allenatori delle compagini italiane devono fare i conti con gli infortuni registrati durante le partite delle selezioni internazionali, con inevitabili conseguenze sugli impegni in campionato e coppe.

In tal senso, anche questa sosta di campionato ha portato in dote acciacchi fisici per alcuni protagonisti del campionato di Serie A: è il caso, ad esempio, di Piotr Zielinski dell’Inter e di Mattéo Guendouzi della Lazio, ma anche i vari Weston McKennie, Artem Dovbyk, Koni De Winter, Samuel Chukwueze, Mathias Olivera hanno riportato problemi di natura fisica in questa sosta del campionato di Serie A. E c’è chi rischia di saltare più di una partita.

Serie A, infortunio in Nazionale: big match a rischio per Lobotka

Tra le squadre colpite dagli infortuni in nazionale c’è in particolar modo il Napoli: in casa azzurra infatti si fanno i conti con le condizioni precarie dell’esterno difensivo uruguaiano Mathias Olivera, ma non solo.

A preoccupare in particolar modo è Stanislav Lobotka, infortunatosi nei minuti finali della partita tra Slovacchia e Azerbaigian vinta col risultato di 3-1 a Baku dalla selezione slovacca per il quarto turno di Nations League. Nelle scorse ore il centrocampista azzurro è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato “una distrazione di primo grado del semitendinoso sinistro” come reso noto dal club azzurro. Il giocatore aveva chiesto il cambio al minuto ottantaquattro e non potrà prendere parte alla partita in programma al ‘Carlo Castellani’ di Empoli nella giornata di domenica, alle 12.30.

Appare scontata anche l’assenza per la successiva partita al ‘Maradona’ contro il Lecce in programma alle 15 di sabato 26 ottobre. Occhio ai tempi di recupero: già, perché il 29 ottobre alle 20.45 la squadra di Antonio Conte sarà attesa dal big match ci San Siro con il Milan. Non è del tutto remota la possibilità che il giocatore ex Celta Vigo debba alzare bandiera bianca anche per la sfida del ‘Meazza’ ma lo staff medico lavorerà per riconsegnare il faro di centrocampo a Conte per l’ostica trasferta in terra meneghina.