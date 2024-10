DIRETTA | Empoli-Napoli, la conferenza di Conte: seguila LIVE

Per l’ottava giornata di Serie A, Antonio Conte presenta in conferenza stampa la partita Empoli-Napoli

Si torna finalmente in campo con l’ottava giornata di Serie A. Il Napoli va in trasferta a Empoli, squadra che negli ultimi anni ha creato più di qualche problema agli azzurri. Oltretutto, Antonio Conte non ha mai vinto con i toscani e al Castellani non è mai riuscito a far gol con le sue squadre.

Il tecnico del Napoli si presenta in conferenza stampa alle ore 15:00, a due giorni dal match, per presentare la sfida contro l’Empoli: segui la live testuale delle parole di Conte su Calciomercato.it.