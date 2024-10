Inter-Juventus, allarme rosso: altri due protagonisti finiscono ko

Non arrivano buone notizie in vista del big match tra Inter e Juventus in programma il 27 ottobre a San Siro: due protagonisti del Derby d’Italia vanno verso il forfait

L’Inter in ansia per le condizioni di Piotr Zielinski, dopo l’infortunio rimediato in nazionale dal centrocampista polacco nel match contro la Croazia.

L’ex Napoli ha accusato un problema muscolare alla coscia destra e ha dovuto alzare bandiera bianca nell’ultima parte di gara chiedendo il cambio. L’infortunio di Zielinski ha fatto subito scattare l’allarme ad Appiano Gentile, con il giocatore rientrato nelle scorse ore a Milano e che oggi si sottoporrà a tutti i controlli del caso. Il centrocampista classe ’94 sarà visitato dallo staff medico nerazzurro e farà nuovi accertamenti per fare chiarezza sull’entità del guaio fisico e stabilire i tempi di recupero. La trasferta dell’Olimpico contro la Roma in programma domenica sera è a serio rischio per il polacco, che inoltre potrebbe saltare anche i successivi impegni contro lo Young Boys in Champions League e soprattutto il Derby d’Italia del 27 ottobre al Meazza con la Juventus.

Inter-Juve, non solo Zielinski: anche Nico Gonzalez va verso il forfait

Maggiori dettagli sullo stato fisico di Zielinski si avranno nelle prossime ore, quando Simone Inzaghi avrà tutto il gruppo al completo dopo i rientri degli ultimi nazionali.

L’allenatore piacentino e i medici non forzeranno comunque il rientro del centrocampista ex Napoli, che rischierebbe così di saltare anche il big match contro la Juve senza una condizione ottimale e che non dia le necessarie garanzie all’Inter. Inzaghi non vuole rischiare ricadute considerando i tanti impegni tra campionato e coppe, forte anche del rientro a tempo pieno di un alfiere del centrocampo nerazzurro come Barella. Il nazionale italiano mercoledì è tornato ad allenarsi interamente con il gruppo e potrebbe scendere in campo dal primo minuto contro la Roma. In caso di forfait di Zielinski per i prossimi impegni avrà maggiore minutaggio Frattesi, ancora in evidenza con la maglia azzurra dell’Italia.

Massima cautela quindi all’Inter per Zielinski, ma anche in casa Juventus per l’infortunio di Nico Gonzalez. Se Koopmeiners potrebbe recuperare per la super sfida di San Siro, l’argentino invece difficilmente tornerà a disposizione di Thiago Motta per il Derby d’Italia contro i nerazzurri. L’ex Fiorentina è fermo ai box dal match di Champions con il Lipsia per un guaio muscolare e i tempi di recupero sarebbero un po’ più lunghi del previsto.