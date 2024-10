Milan-Gabbia, rinnovo al traguardo: la conferma dell’agente | CM.IT

Matteo Gabbia si appresta a diventare una bandiera del Milan. Ormai la trattativa è al traguardo, con la firma sul rinnovo ad un passo

Matteo Gabbia è ormai ad un passo dal rinnovo. Un rinnovo sul quale il Milan non ha mai avuto alcun dubbio. Ora, come appreso da Calciomercato.it, le parti sono pronte a mettere nero su bianco. L’agente del calciatore e la dirigenza rossonera dunque si incontreranno per limare gli ultimi dettagli e firmare i nuovi contratti.

D’altronde è tutto apparecchiato da tempo, con il Milan pronto a riconoscere al calciatore una crescita evidente, dentro e fuori dal campo. Gabbia così si legherà al Diavolo con un nuovo accordo di cinque stagioni, al circa il doppio dell’attuale stipendio. Il centrale italiano, che si è guadagnato la sua prima convocazione da parte di Luciano Spalletti, ricordiamo, percepisce al momento sugli 800mila euro netti a stagione.

Milan, l’agente di Gabbia: “Matteo contento in rossonero”

A margine dell’assemblea elettiva per il consiglio dell’Associazione Italiana Agenti Calciatori e Società, ha parlato Tullio Tinti.

L’agente di Matteo Gabbia ha confermato, di fatto, quanto il calciatore avesse detto ai microfoni di Calciomercato.it: “Gabbia merita quel che sta prendendo. È pronto sia per la Nazionale che per diventare il capitano dei rossoneri. Per quanto riguarda il rinnovo, il Milan mi ha chiamato e ne discuteremo. Lui è molto contento, è un ragazzo molto professionale”. Gabbia dopo il derby, che ha deciso con un gol all’ultimo minuto, intervenendo ad un evento e rispondendo ad una domanda di Calciomercato.it, aveva apertamente ammesso di essere pronto a a firmare il rinnovo. La tanto attesa chiamata è dunque arrivata.

Il centrale italiano, diventato un titolare anche con Paulo Fonseca, che inizialmente aveva fatto altre scelte, è pronto ad indossare anche la fascia da capitano. E’ un’idea che ha preso piede ormai da qualche settimana e che può diventare realtà. D’altronde Gabbia ha iniziato ad indossare la fascia, anche se solo virtualmente, da tempo e lo dimostra ogni partita mostrando tutta la sua leadership, sia in campo che davanti alle telecamere .