Juventus, il mercato non è finito: sul piatto altri 80 milioni di euro

La Juventus è pronta a mettere sul piatto 80 milioni di euro: maxi-investimento per i bianconeri

Tra passato e futuro, la Juventus investe sul mercato. In estate molti innesti per Thiago Motta, ma occhio anche alla prossima estate.

Alla Juventus serviranno oltre 80 milioni di euro per riscattare i giocatori arrivati in prestito nel corso della sessione estiva di calciomercato. Ci sono situazioni come quelle di Nico Gonzalez e Michele Di Gregorio, arrivati in bianconero in prestito ma con obbligo di riscatto. L’argentino è stato pagato 8 milioni, ma ne serviranno altri 25 per riscattarlo. Il portiere ex Monza, invece, è stato pagato 4,5 milioni con il riscatto fissato a 13 e mezzo.

Ma ci sono anche alcuni giocatori non sicuri di restare visto il vincolo contrattuale: tra questi c’è Pierre Kalulu, diventato particolarmente prezioso dopo l’infortunio di Bremer dopo aver ben impressionato nelle sue prime uscite in bianconero. Il difensore francese è stato pagato tre milioni di euro, ma per diventare a tutti gli effetti un giocatore della Juventus il club bianconero dovrà sborsarne altri quattordici. Arrivato con un pizzico di scetticismo, il difensore classe 2000 si è rivelato uno dei migliori in questo inizio di stagione: particolarmente apprezzata la sua prestazione in Champions League con il Lipsia, se dovesse continuare così la Juventus prenderà in seria considerazione la possibilità di riscattarlo.

Juventus, per i riscatti servono 80 milioni di euro

Si trova in una situazione differente l’esterno portoghese Francisco Conceicao: la Juventus finora ha investito sette milioni di euro per prelevarlo in prestito secco dal Porto. Per il giocatore lusitano non c’è diritto o obbligo di riscatto, ecco perché la Juventus dovrà eventualmente trattare col Porto, sperando chiaramente di poter godere di una corsia preferenziale, tenendo comunque conto della clausola rescissoria da 30 milioni di euro e del rischio di un’asta con le altre possibili pretendenti, soprattutto considerato l’impatto che il figlio d’arte ha avuto finora, al netto dell’espulsione rimediata contro il Cagliari.

In totale, i riscatti valgono 82,5 milioni di euro. Una cifra considerevole, da sommare a quanto sborsato già in estate dalla Juventus tra Teun Koopmeiners (54,7), Juan David Cabal (12,8), Douglas Luiz (51,5), Khéphren Thuram (20,6). In questo modo, la campagna acquisti della stagione 2024/2025 sarà costata in totale 210,9 milioni di euro, senza considerare i bonus da corrispondere ai giocatori e l’eventuale conferma di Francisco Conceicao.