Juve accerchiata, arrivano da tutte le parti a gennaio: è inflessibile

Già a gennaio la Juventus dovrà fronteggiare gli assalti, tra cui quello del Real Madrid, per un suo titolarissimo che però vede solo bianconero

La Juventus è alla prima stagione del nuovo corso, dopo un’estate da regina incontrastata sul mercato. Un acquisto pesante dopo l’altro, tanti soldi spesi anche se ad ora ad aver inciso maggiormente è la ‘vecchia guardia’. A Torino aspettano ancora di vedere Douglas Luiz e Khephren Thuram, qualcosa hanno già scorto di Koopmeiners (ma ancora lontano dagli standard Atalanta) e sicuramente di Conceicao. E Nico Gonzalez stava facendo benino, ma si è già fermato. Tolto Di Gregorio e un Cabal ancora poco dentro questa Juve, il migliore è stato sostanzialmente Kalulu tra i nuovi acquisti, quello meno costoso.

I migliori sono stati ancora i giocatori già in bianconero all’arrivo di Thiago Motta, dallo sfortunato Bremer a Dusan Vlahovic, molto discusso ma decisivo, Fagioli, Locatelli e forse soprattutto Andrea Cambiaso. L’esterno ex Bologna è cresciuto a dismisura negli ultimi mesi e anche la Nazionale ne ha beneficiato in maniera netta, anche giovedì contro il Belgio è stato tra i migliori se non il migliore. Gol e tiro che ha propiziato il raddoppio. Più che decisivo. E ovviamente tantissimi si sono accorti di lui e non da ora, nel resto d’Europa. Come vi abbiamo già raccontato in passato, su Cambiaso ha messo gli occhi da un po’ anche il Real Madrid che ora deve sostituire l’infortunato Carvajal. Nel mirino c’è Alexander-Arnold, ma appunto nei pensieri di Ancelotti c’è proprio il jolly bianconero che intanto ha rinnovato fino al 2029.

Juve, a gennaio assalto a Cambiaso: ci pensa (ri)pensa il Real Madrid

I Blancos non sono stati però gli unici a puntarlo, visto che si sono accese pure le sirene inglesi negli ultimi mesi, vedi l’Aston Villa che avrebbe speso pure una cifra importante offrendo un ingaggio corposo al giocatore. Ma Cambiaso non ha praticamente mai avuto dubbi, così come la Juventus. Al momento entrambe le parti in causa fanno fronte comune, hanno un unico pensiero che è quello di continuare insieme. D’altronde il giocatore è legatissimo ai colori bianconeri e non l’ha mai nascosto, anzi.

Tra i suoi sogni c’è senza dubbio diventarne il capitano, magari diventare una bandiera oltre che leader in campo. La strada pare quella giusta. Ed è quasi scontato che già a gennaio qualcuno magari torni alla carica, scontato che lo faranno in maniera ancora più importante l’estate prossima. Insomma, arriveranno un po’ da tutte le parti a insidiare giocatore e società. Ma in questo momento l’obiettivo nella testa di Cambiaso è solo uno e si chiama Juventus. Tutto assolutamente ricambiato. Anche se dire no al Real Madrid è roba quasi impossibile per chiunque.