PAGELLE ITALIA-BELGIO 2-2: Cambiaso decisivo, Pellegrini condiziona la partita

Pagelle e tabellino di Italia-Belgio, match valido per la terza giornata della fase a gironi della Nations League

ITALIA

Donnarumma 5,5

Di Lorenzo 6

Bastoni 5,5

Calafiori 6

TOP Cambiaso 7: insieme a Dimarco il migliore e soprattutto il più decisivo in entrambe i gol. Il primo lo segna, il secondo è un tap-in di Retegui che arriva da un suo tiro insidioso. Poi ovviamente una prestazione completa, nel primo tempo sembrava gli potesse riuscire tutto.

Frattesi 7. Dal 90′ Bellanova

Ricci 6. Dal 70′ Fagioli sv

Tonali 5,5. Dall’80’ Pisilli sv

Dimarco 7. Dal 70′ Udogie 6

FLOP Pellegrini 4,5: inutile girarsi intorno. Una partita totalmente cambiata dalla sua ingenuità. Non è proprio un momento fortunato per lui.

Retegui 7. Dall’80’ Raspadori sv

CT: Spalletti 6,5

BELGIO

Casteels 5,5

Debast 5,5

Faes 6

Theate 6. Dal 69′ Vranckx 5,5

De Cuyper 6

Tielemans 5,5

Mangala 5. Dal 69′ Castagne 5,5

FLOP De Ketelaere 5: ieri Tedesco lo ha lanciato dicendo che meritava il posto da titolare per quello che ha fatto. Questa sera però non dà ragione affatto al suo allenatore. Dal 69′ Lukebakio 5,5

TOP Trossard 6,5: il gol del pareggio è fondamentale per il cammino del Belgio e in prospettiva per il futuro di questa squadra. È il vero e proprio leader in campo, di personalità oltre che di qualità.

Doku 6,5. Dall’87’ Fofana sv

Openda 5,5. Dall’87 Ngonge sv

CT: Tedesco

Arbitro: Eskas (NOR)

Il tabellino di Italia-Belgio 2-2

Marcatori: 1′ Cambiaso (I), 24′ Retegui (I), 42′ De Cuyper (B), 61′ Trossard (B)

Ammoniti: Trossard (B)

Espulsi: Pellegrini (I)

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Ricci (70′ Fagioli), Tonali (80′ Pisilli), Dimarco (70′ Udogie); Pellegrini; Retegui (80′ Raspadori).

CT: Spalletti

BELGIO (4-2-3-1): Casteels; Debast, Faes, Theate (69′ Vranckx), De Cuyper; Tielemans, Mangala (69′ Castagne); De Ketelaere (69′ Lukebakio), Trossard, Doku; Openda.

CT: Tedesco

Arbitro: Eskas (NOR)