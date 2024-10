Juve-Vlahovic, si ribalta tutto: “Entro la fine del 2024”

Le ultime novità sul calciomercato bianconero e sul futuro di Vlahovic nel programma Juve Zone in onda sul canale youtube di Calciomercato.it

La Juventus sarà una delle protagoniste del prossimo calciomercato invernale. “A gennaio mi aspetto un difensore, ma anche un attaccante”, ha detto a riguardo Giovanni Albanese de ‘La Gazzetta dello Sport’ a ‘Juve Zone’, programma in onda sul canale youtube di Calciomercato.it.

Nella finestra di riparazione Giuntoli dovrà in primis rimpiazzare l’infortunato Bremer. Il nome più ‘caldo’ adesso è quello dell’ex capitano dell’Inter Skriniar, ai margini del PSG: “Lo slovacco è un obiettivo – conferma Albanese – ma ci dovrà essere la disponibilità del club francese a darlo in prestito. La volontà del giocatore pesa sempre, lui oggi è ai margini e quindi, qualora si creassero le condizioni per un’intesa, questa possibilità potrebbe prendere piede”.

La Juve segue sempre pure Hato, talento olandese di 18 anni dell’Ajax: “Sarebbe un investimento difficile da costruire a metà stagione. Per gennaio starei più attendo ai grandi nomi, la Juve è uno dei club che farà il Mondiale e, di conseguenza, qualche esubero top negli ultimi giorni del mercato di gennaio potrebbe essere allettato dall’approdo in bianconero”.

Anche per l’attacco la Juve dovrebbe puntare su un profilo con esperienza, meglio ancora se anche conoscitore della nostra Serie A, vedi Jovic del Milan. Per il futuro, invece, è emerso il nome di Daniel Maldini: “È uno dei giovani italiani che sta salendo alla ribalta adesso ed è normale che venga seguito da tutti i grandi club. L’Inter lo sta monitorando costantemente”.

Maldini “è in un percorso di crescita e nel raccontarlo serve equilibrio – sottolinea Albanese – faccio l’esempio di Cambiaso che, quando venne acquistato per 8 milioni più 3 di bonus, si parlò di plusvalenza sospetta. Probabilmente a volte ci sono giudizi troppo veloci. Mi aspetto comunque che l’anno prossimo venga aggiunto in attacco un profilo italiano, come Maldini o Lucca che è un altro che la Juve sta guardando con attenzione”.

Juventus, svolta Vlahovic? Possibile rinnovo “entro la fine del 2024”

L’attacco che verrà dipenderà molto, anzi moltissimo da come finirà la faccenda Vlahovic. Albanese fiducioso sul rinnovo (con ‘spalmatura’ ingaggio) “entro la fine del 2024”. Il classe 2000 è in scadenza nel 2026: “Basterebbe allungare il contratto di un anno per abbassare drasticamente la quota di ammortamento e liberare risorse per gennaio”.

Il prolungamento di Vlahovic potrebbe spingere David da altre parti, magari all’Inter: “Il canadese animerà il mercato, ma tutto dipende dal futuro del bomber bianconero. Senza il rinnovo, si troverebbe nella stessa situazione di Chiesa della scorsa estate”.

“Con Vlahovic che firma, invece, spazio per David ce ne sarebbe di meno e la Juventus potrebbe investire su altri profili“, conclude Albanese.