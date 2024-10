Jannik Sinner, separazione definitiva: spunta un aneddoto

Jannik Sinner, la separazione definitiva è ufficiale e annunciata: spunta un aneddoto inedito su quanto accaduto al tennista italiano

Mentre domina il torneo di Shanghai, dove ha raggiunto la semifinale, Jannik Sinner resta ancora al centro delle voci extra campo. L’azzurro è finito al centro di un caso discutissimo, a causa delle tracce di Clostebol trovate nel suo sangue. Le accuse di doping sembravano essersi appianate, ma la riapertura del caso porterà ad un processo per cui il Tas si esprimerà solamente nel 2025.

A causare la contaminazione nel corpo del tennista è stato, involontariamente, il fisioterapista Giacomo Naldi, dal quale Jannik si è separato lo scorso 23 agosto. Anche il preparatore atletico Umberto Ferrara è stato allontanato, con il numero 1 al mondo che ha scelto Ulises Badio come nuovo fisioterapista e Marco Panichi come preparatore. Entrambi hanno iniziato a seguirlo già da diverse settimane.

Sinner e la separazione da Naldi: il retroscena

“È stato un processo lungo, ho dovuto prendere decisioni, con delle scadenze da rispettare in questo processo, che seguiva delle tempistiche che non dipendevano da me”. Queste erano state le parole di Sinner per spiegare la separazione da Naldi e Ferrara avvenuta poco più di un mese fa. Un allontanamento sofferto, ma necessario per distaccarsi da quanto avvenuto col caso doping.

L’ex fisioterapista del 23enne ha rotto il silenzio proprio in queste ore, spiegando come sta e in che rapporti è con Jannik. Durante la presentazione del progetto “Open Food Factory”, è tornato a parlare e le sue dichiarazioni sono state riportate dal Quotidiano Sportivo: “Sto bene”, ha subito dichiarato l’ex fisioterapista, che poi ha aggiunto: “Sono dispiaciuto come tutti. Non posso dire altro, spero solo, prima o poi, di poter raccontare anche io cosa è successo per dare un quadro generale, come sa chi ha letto la sentenza”.

Nessuno, infatti, conosce la sua versione dei fatti, se non i diretti interessati per il processo. Naldi ha quindi svelato un retroscena su Sinner: “A seguito della notizia della mia paternità Jannik mi ha scritto, è stato carino come tutto lo staff. Per il resto ho ricevuto e letto cose non belle, ma fa parte del gioco”. Ha così concluso l’ex preparatore, che non ha di certo subito un trattamento facile sui social per le accuse ricevute da alcuni fan di Sinner, che non gli hanno perdonato una svista che potrebbe costare cara al numero 1 mondiale del tennis.