Giuntoli spiazza tutti: colpo low cost dalla Serie A per sostituire Bremer

La Juventus valuta diverse alternative per la difesa dopo l’infortunio di Bremer: nome a sorpresa per Giuntoli dal campionato di Serie A

Ieri Cristiano Giuntoli era presente all’Olimpico per Italia-Belgio per osservare i giocatori bianconeri impegnati con la Nazionale di Spalletti (Cambiaso in campo, mentre Di Gregorio e Gatti sono rimasti in panchina), oltre ai due attaccanti dei ‘Diavoli Rossi’ Openda e Lukebakio.

È evidente che alla Juventus serva un attaccante a gennaio per rinforzare il settore avanzato visto lo stop prolungato di Milik e un Vlahovic che al momento non ha alternative davanti per rifiatare. Thiago Motta dovrà fare di necessità virtù adattando qualche altro giocatore nel ruolo di prima punta, così come in difesa dovrà cercare nuove soluzioni dopo il grave infortunio al ginocchio rimediato a Lipsia da Bremer. Il centrale brasiliano dovrà restare presumibilmente ai box per il resto della stagione e la dirigenza della Continassa è caccia di un tassello che rimpolpare il reparto arretrato bianconero.

Calciomercato Juventus, spunta Ismajli per la difesa di Thiago Motta

Giuntoli così potrebbe anticipare a gennaio un possibile investimento estivo o cercare un’opzione low cost per la difesa di Thiago Motta.

Il Dt della Juve e gli emissari bianconeri stanno osservando dal vivo diverse piste negli ultimi giorni e la novità più recente porta a un nome a sorpresa come Ardian Ismajli, punto di riferimento della retroguardia dell’Empoli e autore di un ottimo avvio di campionato anche a livello personale. Il nazionale albanese aveva catturato l’attenzione già il mese scorso neutralizzando Vlahovic nella sfida del ‘Castellani’ ed è stato seguito dagli scout della Juventus domenica all’Olimpico contro la Lazio. Ismajli – come scrive il quotidiano ‘Tuttosport’ – sta scalando le gerarchie nell’indice di gradimento della dirigenza della Continassa e rappresenterebbe un’opportunità a basso impatto sul bilancio considerando i costi contenuti tra cartellino e ingaggio. A lanciare il 28enne difensore ci pensa direttamente D’Aversa, suo allenatore all’Empoli: “È già pronto per un grandissimo club“, ha sottolineato al ‘Corriere dello Sport’.

L’albanese verrà spiato anche stasera in quel di Praga nella sfida tra la sua nazionale e la Repubblica Ceca e piace alla Juve anche per la sua duttilità visto che può essere utilizzato anche da terzino. Oltre a Ismajli restano sul taccuino di Giuntoli anche le piste più costose che portano a Beukema, Kiwior e Bijol: per quest’ultimo ci sarà da battere eventualmente la concorrenza delle altre big Inter e Napoli.