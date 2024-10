Emergenza Juve: tutte le soluzioni di Thiago Motta e un rilancio a sorpresa

Non solo Koopmeiners ai box alla Juventus: Thiago Motta sarà senza cinque infortunati alla ripresa del campionato per la sfida contro la Lazio

Non certamente la pausa che sognava Thiago Motta, dopo il pareggio inaspettato contro il Cagliari all’Allianz Stadium e l’infermeria che resta piena per l’allenatore della Juventus.

La ‘Vecchia Signora’ ha frenato nuovamente in campionato dopo l’impresa in Champions League sul campo del Lipsia, perdendo contatto in classifica dalla capolista Napoli. Inoltre, il tecnico della Juve perderà per le prossime partite un alfiere cardine dello scacchiere bianconero come Teun Koopmeiners. L’olandese ha dovuto alzare bandiera bianca per un infortunio al costato che si portava dietro dalla trasferta in Germania, restando negli spogliatoi all’intervallo della sfida con il Cagliari. In un primo momento sembrava una sostituzione cautelativa per l’ex Atalanta, regolarmente convocato anche con l’Olanda. Il problema però accusato da Koopmeiners si è rivelato successivamente non di poco conto: “Frattura lievemente scomposta della costa anteriore destra“, recita il bollettino della Juventus dopo gli accertamenti di giovedì al J-Medical.

Infortuni Juventus, cinque assenze per Thiago Motta contro la Lazio

Per l’olandese (che potrebbe utilizzare un tutore per accelerare i tempi) si navigherà a vista e le sue condizioni verranno valutate quotidianamente dallo staff medico bianconero. Koopmeiners salterà certamente il match contro la Lazio alla ripresa del campionato ed è in forte dubbio per la successiva sfida di Champions con lo Stoccarda.

Thiago Motta spera di riaverlo abile e arruolabile per il Derby d’Italia di San Siro contro l’Inter in programma il 27 ottobre, ma al momento non ci sono certezze alla Continassa. L’allenatore bianconero sarà quindi in piena emergenza nel reparto offensivo, senza considerare il lungo stop nelle retrovie di Bremer. Oltre a Koopmeiners e il lungodegente Milik, per l’anticipo di Serie A contro la Lazio non saranno disponibili neanche Nico Gonzalez (anche lui punta al rientro con l’Inter) e lo squalificato Conceicao dopo le polemiche per l’espulsione rimediata dal portoghese nella rocambolesca partita con il Cagliari. In compenso Motta ritroverà Weah e il baby Adzic, pronti a tornare in gruppo dai rispettivi infortuni all’inizio della prossima settimana. Vlahovic e Yildiz saranno costretti agli straordinari in attacco, dalla NextGen di Montero invece non è da scartare una possibile chiamata in prima squadra per l’ex romanista Afena-Gyan e per Comenencia.

Tra le soluzioni alternative, inoltre, occhio al possibile avanzamento di Cambiaso e McKennie sulla linea dei trequartisti, mentre potrebbe scoccare l’ora del rilancio dal primo minuto a centrocampo per Douglas Luiz, con il brasiliano finora deludente nella sua avventura sotto la Mole.