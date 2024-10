Douglas Luiz via dalla Juve: il sostituto dal club in vendita

Costato alla Juventus la bellezza di 50 milioni, Douglas Luiz non ha convinto Thiago Motta. Possibile cessione a gennaio

Probabilmente non sorprenderebbe nessuno se l’avventura di Douglas Luiz alla Juventus dovesse finire già a gennaio. Arrivato in pompa magna per la bellezza di 50 milioni (cifra a bilancio), anche se l’operazione ha permesso al club bianconero di liberarsi di due esuberi come Barrenechea e Iling-junior, entrambi ceduti subito dall’Aston Villa, facendo pure due plusvalenze, il brasiliano non ha convinto fin da subito Thiago Motta.

Lento, senza grinta, in sostanza il classe ’98 di Rio de Janeiro non sembra essere adatto al calcio del tecnico italo-brasiliano, più in generale della stessa Serie A. Visto che è costato uno sproposito, col senno del poi ma forse anche del prima, non sarà/sarebbe facile per Giuntoli piazzarlo altrove a titolo definitivo. Decisamente meno tortuosa, invece, la strada del prestito, così da permettere alla Juve di ammortizzare il costo del calciatore in ottica cessione.

Nei prossimi mesi potrebbe nascere qualche ‘opportunità’ in tal senso, d’altronde il ventiseienne ha ancora più di un ammiratore in giro per l’Europa, specie in Premier League dove si è contraddistinto con la maglia dell’Aston Villa. L’anno scorso fu uno dei pilastri della squadra di Emery, che con sorpresa ma grandi meriti è riuscita a ottenere la qualificazione in Champions. Anche se il brasiliano è ai margini, come certificano i 222′ disputati fin qui, Thiago Motta chiederebbe probabilmente un sostituto. Magari pure con caratteristiche diverse.

Frendrup nel mirino della Juve da oltre un anno: affare possibile a gennaio con la partenza di Douglas Luiz

Giuntoli potrebbe sottoporre all’ex Bologna il profilo di Morten Frendrup, centrocampista danese del Genoa che il Football director della Juventus ha seguito a lungo nella passata stagione. Il rendimento del classe 2001 è stato quasi al livello di quello di Gudmundsson.

Il fondo 777Partners, proprietario del club ligure, è con l’acqua alla gola dal punto di vista finanziario, tanto che ha messo in vendita – l’Everton lo ha già piazzato ai Friedkin – tutti i club calcistici acquistati in questi anni, Genoa incluso. In casa ‘Grifone’ c’è aria di smobilitazione (in realtà c’è dalla scorsa estate), con tutti i calciatori rossoblù messi in lista di sbarco.

La Juve potrebbe cogliere la palla al balzo strappando uno ‘sconto’ per Frendrup, un calciatore sempre nel posto giusto, bravo a interdire e a far ripartire la squadra con giocate semplici, e che Motta potrebbe utilizzare pure nel ruolo di mezz’ala. Parliamo poi di un ragazzo di quasi 24 anni con margini di crescita e con uno stipendio basso, insomma l’identikit perfetto per il nuovo corso bianconero.