Milan, nuovo colpo in Premier: scambio con Loftus-Cheek

Loftus-Cheek è finito dietro le gerarchie di Fonseca dopo il cambio di modulo. L’inglese ha saltato Fiorentina-Milan per infortunio

Il cambio di modulo in casa Milan ha avuto, tra le conseguenze, la messa ai margini di Loftus-Cheek. Va detto che l’inglese aveva anche cominciato con prestazioni deludenti la stagione, la seconda in rossonero. Adesso è ai box per un risentimento al flessore destro, un infortunio che lo ha costretto a saltare la sfida con la Fiorentina persa 2-1 – con polemiche annesse per la questione rigori – dalla squadra di un Fonseca tornato pesantemente in bilico.

La perdità di centralità nel progetto tecnico rossonero ha rilanciato il nome di Loftus-Cheek in chiave calciomercato. Di queste ore l’indiscrezione che lo vede possibile partente da Milano, per far ritorno in quella Premier League dove si è espresso a grandi livelli ma in modo altalenante.

In Inghilterra il 28enne londinese ha giocato principalmente con il Chelsea, club in cui è cresciuto e da cui lo ha acquistato il Milan l’estate 2023 per circa 20 milioni di euro. Con la maglia dei ‘Blues’ ha disputato 155 partite, realizzando 13 gol e 17 assist. Ha pure vinto tre trofei: due campionati, una Europa League (con Sarri allenatore) e una Supercoppa europea.

Oltre che nel Chelsea, il ventottenne ha militato anche nel Crystal Palace e nel Fulham, collezionando rispettivamente 25 e 32 presenze. Sono invece appena 10 quelle con la Nazionale inglese, con l’esordio avvenuto in amichevole contro la Germania il 10 novembre del 2017.

Edson Alvarez nel mirino: “Milan disposto a offrire Loftus-Cheek”

Stando alle indiscrezioni di ‘Fichajes.net’, il Milan sarebbe disposto a offrire Loftus-Cheek al West Ham per avere in cambio il cartellino di Edson Alvarez. I rossoneri sono a caccia di un centrale di centrocampo e, per la fonte ispanica, il ventiseienne messicano sarebbe uno dei nomi in cima alla lista se non il primo in assoluto di Moncada e soci.

Come un po’ tutto il West Ham, dodicesimo in campionato con appena 8 punti, Alvarez non ha fornito prestazioni elevate in questo primo scorcio di stagione. Pagato circa 38 milioni di euro un anno e mezzo fa, il classe ’97 è salito agli onori della cronaca a fine settembre perché – come provato dalle immagini tv – minacciò di morte Enzo Fernandez nel derby londinese col Chelsea. I tifosi dei ‘Blues’ chiesero in massa una maxi squalifica, ma il messicano se la cavò senza sanzioni.