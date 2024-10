Il Milan non fa prigionieri: le punizioni a Theo Hernandez, Abraham e Tomori

Situazione tesa al Milan, con le ‘punizioni’ di diversa natura che verranno comminate ai giocatori protagonisti in negativo con la Fiorentina

In casa Milan la situazione è tornata tesissima dopo il brutto ko in casa della Fiorentina. Per il risultato sicuramente, ma anche e soprattutto per come questo è maturato, per la prestazione e l’atteggiamento di alcuni giocatori. Sottolineata puntualmente anche dal grande ex Giovanni Galli proprio ai nostri microfoni: “Alcuni giocatori sembrava che ci stessero facendo un favore, atteggiamento presuntuoso. Devono capire che stanno indossando una maglia gloriosa, devono darsi una regolata”.

Parole che riflettono il pensiero di tutti i tifosi rossoneri, mentre Paulo Fonseca è di nuovo alle prese con i senatori. A partire da Theo Hernandez, che ha fatto il ‘diavolo a quattro’ a Firenze, giocando male e sbagliando pure un rigore che non spettava a lui. Per poi chiudere in bellezza con l’espulsione dopo il triplisce fischio finale. Insomma, un bel disastro aggravato dalla fascia di capitano che aveva al braccio. Fonseca ha denunciato pubblicamente la cattiva condotta dei suoi giocatori sui calci di rigore, il cui titolare è solamente Pulisic. Invece in campo il capitano Theo Hernandez così come Abraham hanno fatto di testa loro, con i risultati che tutti conosciamo. In generale al francese viene rimproverata l’incapacità di rispettare e far rispettare le gerarchie imposte dall’allenatore, una mancanza totale di leadership, oltre che di nervi saldi.

Milan, Theo Hernandez multato. Panchina per Tomori e Abraham

E così oltre alla squalifica del Giudice Sportivo, il terzino ex Real verrà multato dalla società come tutti i giocatori rossoneri che subiscono un cartellino rosso per proteste. Fuori dai titolari dovrebbe invece finire Fikayo Tomori, protagonista di un pessimo avvio di stagione, con la prestazione del Franchi come ‘apice’, oltre che complice del secondo rigore rubato a Pulisic e consegnato subito all’amico Abraham. Lo stesso attaccante in prestito dalla Roma dovrebbe invece finire in panchina alla ripresa del campionato contro l’Udinese, sempre per la questione rigori.

Insomma, si conferma un momentaccio per tutto il Milan e per un Fonseca “inca..ato” per il comportamento dei suoi giocatori. Una serata che fa il paio con il famoso cooling break dell’Olimpico che aveva avuto come protagonista lo stesso Theo Hernandez insieme a Leao, messi in panchina dopo la brutta prestazione di Parma. E intanto l’ombra di Sarri si fa sempre più grande e concreta. Le prossime due partite sono verosimilmente decisive per il tecnico portoghese, che sembra non avere in mano così saldamente la squadra.