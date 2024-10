Caos rigori, Fonseca contro Hernandez ed Abraham: una ‘denuncia’ che danneggia tutti

Paulo Fonseca ‘denuncia’ in tv la mancanza di rispetto da parte di Theo Hernandez e Tammy Abraham, che non avrebbero dovuto presentarsi dal dischetto

Il cooling break della discordia a Roma, nel corso di Lazio-Milan, aveva fatto arrabbiare più i tifosi e la critica, che Paulo Fonseca e i rossoneri.

L’episodio in questione aveva,  fatto discutere per parecchio tempo, con il club che però aveva deciso di lasciar correre, credendo nella buona fede di Theo Hernandez e Rafa Leo. Quanto accaduto all’Olimpico è stato dunque archiviato come una ragazzata e nulla più.

Ciò che è successo ieri, al Franchi di Firenze, invece, ha già avuto conseguenze ben diverse. Stiamo chiaramente facendo riferimento al caso rigori, sollevato proprio da Paulo Fonseca, che ha voluto mettere su piazza quanto fatto da Theo Hernandez, ancora una volta, e Tammy Abraham. Il terzino e l’attaccante, come è noto ormai a tutti, hanno deciso volontariamente di presentarsi dal dischetto nonostante il rigorista designato dal portoghese fosse Christian Pulisic. I due giocatori così hanno ignorato le scelte del loro allenatore, creando un danno più che evidente al Milan. Un comportamento inaccettabile per due giocatori, che come se non bastasse, si sono resi protagonisti di prestazioni ampiamente insufficienti.

Milan, rigori indigesti: c’è un grave problema per Fonseca

I rigori sbagliati, da entrambi, dunque, hanno rappresentato solo le ciliegine poste su una torta indigesta, che farà star male tutto l’ambiente rossonero per diversi giorni.

D’altronde sono davvero diverse le domande che tutti noi ci stiamo ponendo in queste ore. Innanzitutto c’è chi si chiede se Theo Hernandez e Tammy Abraham dopo quanto accaduto verranno multati, avendo mancato di rispetto a Fonseca e a tutta la squadra.

Ci si chiede, soprattutto, però, se l’ex Lille non avesse fatto meglio a lavare i panni sporchi nello spogliatoio, come è giusto fare. D’altronde così ha denunciato un problema che lo mette in cattiva luce: la squadra (o parte di essa) non segue le sue indicazioni. E’ questo i messaggio che è passato in mondo visione. Non certo un dettaglio da poco che andrà chiarito il prima possibile. Il Milan si è dimostrato unito in occasione del derby, ma si sa, la sfida contro l’Inter fa spesso storia a se e purtroppo per il Diavolo e per Paulo Fonseca, l’ultima buona mezzora di Leverkusen non ha trovato conferme, facendo sprofondare i rossoneri nei soliti problemi.