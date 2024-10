Milan, Pavlovic sparito dai radar: ora Tomori lo rilancia

Pavlovic è sparito dai radar: la scelta di Paulo Fonseca non manca. Il centrale serbo, però, è pronto ad essere rilanciato

Sono in molti a chiedersi che fine abbia fatto Strahinja Pavlovic. Il colosso serbo classe 2001 nelle ultime quattro partite ha giocato solamente un minuto nel derby contro l’Inter.

Un utilizzo che ha lasciato più di un dubbio tra i tifosi rossoneri, che non si spiegano come mai Paulo Fonseca abbia deciso di accantonare l’ex Salisburgo. E dire che il centrale mancino (non ce ne sono altri nella rosa) era stato l’unico bagliore di luce quando al Milan era davvero notte fonda. Aveva esaltato i sostenitori del Diavolo nelle sfide contro il Parma e la Lazio, salvando più volte il risultato e rendendosi pericoloso in avanti, tanto da riuscire a segnare la sua prima rete con la maglia rossonera all’Olimpico.

Poi al derby è stato messo in panchina e da lì non ha più visto il campo, fatta eccezione per gli ultimi scampoli di partita proprio contro l’Inter. Una bocciatura inspiegabile, della quale, i tifosi, come detto, non si capacitano. A Fonseca gli è stato chiesto più volte in conferenza stampa e la risposta è stata molto chiara: il tecnico in queste ultime partite ha deciso di cercare continuità schierando sempre la stessa formazione. Una scelta, che evidentemente non ha pagato, ma il ko contro la Fiorentina potrebbe portare l’ex Lille a cambiare nuovamente.

Milan, una nuova coppia per Fonseca: tutto vogliono Gabbia-Pavlovic

Al centro tutti vorrebbero vedere Pavlovic insieme a Gabbia, che di fatto sono stati i difensori migliori di questo inizio di stagione, ma a Milanello quelli che resteranno a lavorare sono Malick Thiaw e FIkayo Tomori.

Il calciatore inglese, però, è finito nel mirino della critica dopo la sfida contro la Fiorentina e una prestazione davvero disastrosa. L’errore grave in occasione del gol della vittoria dei Viola potrebbe avere delle conseguenze. Non è da escludere così, che l’ex Chelsea si accomodi in panchina, dopo essere stato fuori solo contro il Venezia, per far spazio alla coppia Gabbia-Pavlovic. Ma Paulo Fonseca dovrà essere bravo a reculare anche Malick Thiaw, che in stagione ha invece giocato in una circostanza, all’esordio contro il Torino. La prestazione non proprio esaltante e l’infortunio lo hanno così fatto diventare, di fatto, una quarta scelta, ma visti i problemi difensivi, le gerarchie al Milan possono cambiare in fretta.