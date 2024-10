Douglas Luiz via a gennaio: la Juventus fa spazio al doppio colpo

La Juventus potrebbe cedere già a gennaio Douglas Luiz per fare spazio al doppio colpo invernale: Giuntoli prepara il piano

Serie A in archivio, almeno per due settimane. La sesta giornata di campionato ha dato parecchi spunti polemici con gli arbitri tornati ad essere nel mirino della critica.

Di episodi dubbi ce ne sono stati in diversi campi, anche in Juventus-Cagliari con i due rigori e l’espulsione di Conceicao che hanno fatto discutere. Intervenuto a Ti Amo Calciomercato, Marcello Chirico ha criticato pesantemente gli arbitri, ma il giudizio negativo è arrivato anche da Roma con i giallorossi furiosi per il rigore non dato a Baldanzi.

Di argomenti di cui discutere per trascorrere la pausa per le Nazionali ce ne sono e tra questi torna a fare capolino in maniera prepotente anche il calciomercato. Dopo due mesi di stagione si possono già trarre i primi bilanci su quel che è stato fatto e quel che potrebbe servire a gennaio, quando si riaprirà la campagna trasferimenti. Studia la situazione anche la Juventus che fa i conti con il grave infortunio di Bremer e le condizioni fisiche di Milik, finito ancora una volta sotto i ferri, il cui rientro è fissato ora non prima di due mesi. I bianconeri, inoltre, stanno ancora aspettando il vero Douglas Luiz: il brasiliano è il vero flop di questo inizio di stagione e potrebbe anche finire sul mercato da qui a qualche mese.

Calciomercato Juventus, Douglas Luiz via: doppio colpo a gennaio

È questo quanto sostiene il giornalista della Rai Paolo Paganini che prova ad anticipare quelle che potrebbero essere le mosse della Juventus alla riapertura del mercato.

Un mercato in cui Giuntoli potrebbe andare a sistemare le lacune della rosa di Thiago Motta, intervenendo in due reparti: “A gennaio la Juventus tornerà sul mercato per un difensore e un attaccante” le parole di Paganini su X. Acquisti, ma anche possibili cessioni: “Da valutare anche la posizione di Douglas Luiz mentre Pogba non resterà in bianconero. Probabile un futuro in MLS”. Per il francese la riduzione della squalifica non sarà seguita dal ritorno in campo con la maglia della Juventus, mentre il brasiliano potrebbe essere ceduto dopo neanche sei mesi. Doppia uscita, con Giuntoli pronto a chiudere anche gli acquisti: un difensore e un attaccante per dare poi l’assalto allo scudetto.