Juventus-Cagliari, Chirico: “Così si rovina il calcio, fallimento arbitrale di Rocchi” | ESCLUSIVO

Proseguono le polemiche dopo Juventus-Cagliari, a ‘Ti Amo Calciomercato’ le dichiarazioni di Marcello Chirico sull’arbitraggio del match

E’ stato un mezzogiorno domenicale di fuoco, a dir poco, quello che ha caratterizzato il campionato il calcio nostrano, con la sfida tra Juventus e Cagliari che ha fatto molto discutere. I bianconeri di Thiago Motta sono stati fermati sul pareggio dai sardi, rimanendo ancora imbattuti ma vedendo allontanarsi il Napoli a tre lunghezze di margine in testa alla classifica e subendo la prima rete in campionato ad opera di Marin. Protagonista della sfida l’arbitro Marinelli che si è reso autore, insieme al Var, di decisioni piuttosto contestate, da ambo le parti.

Nel mirino tanti episodi, in particolar modo i rigori assegnati a una squadra per parte, con il fallo di mano di Luperto e l’intervento di Douglas Luiz su Piccoli, più l’espulsione di Conceicao per doppia ammonizione, la seconda per una presunta simulazione del portoghese subito dopo il gol del pari degli isolani. Abbiamo parlato del tema a 360 gradi con il giornalista Marcello Chirico, intervenuto a ‘Ti Amo Calciomercato’ sul nostro canale Youtube e decisamente critico nei confronti della direzione di gara.

Questo il parere di Chirico sui penalty assegnati da Marinelli e in generale sulla sua direzione arbitrale, alquanto rivedibile. “I rigori assegnati io non li darei mai – ha affermato – Le regole devono essere un po’ più intelligenti, invece queste sono regole fatte soltanto per tutelare gli arbitri. Hanno rovinato il regolamento, piegato alle loro esigenze, perché così almeno se è mano li danno tutti e basta. Così rovini il calcio. Si può discutere anche sul rigore contro la Juve, il calcio è un gioco dinamico, di movimento e di contatto. Marinelli è l’emblema del fallimento di Rocchi. L’anno scorso fu sospeso dopo Monza-Lecce, fu mandato in Serie B, poi cerca di recuperarlo, arbitra la Serie A e fa gli errori che ha fatto ieri. Chiaramente vuol dire che non è recuperato, vuol dire che la selezione non la fai bene. Ci sono una serie di arbitri non adeguati, sul quale Rocchi insiste e sta fallendo”.