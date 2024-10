Diagnosi terribile per Zapata: fuori un anno! Il sostituto lo porta Conte

Gli esami non hanno lasciato scampo per Duvan Zapata: tripla lesione al ginocchio e stagione finita per il centravanti del Torino

La diagnosi per Duvan Zapata è impietosa: lesione del legamento crociato e rottura dei menischi del ginocchio per l’attaccante dopo il grave infortunio rimediato contro l’Inter.

Una corsa fatale sul 3-1 per i nerazzurri negli ultimi minuti di gara per il colombiano, che sarà costretto a saltare l’intera stagione. Un bel guaio per il Torino e Vanoli, che perdono il loro capitano e punto di riferimento in attacco. Zapata era partito forte in questo campionato, contribuendo con 3 reti e un assist alla partenza positiva dei granata in Serie A. Anche al Meazza l’ex Atalanta si era reso protagonista di un ottima prestazione, riaprendo i giochi nel primo tempo con il guizzo del momentaneo 1-2 dopo la doppietta di Thuram. Negli ultimi minuti del match però la torsione innaturale del ginocchio dopo un allungo sulla fascia e l’uscita dal campo in barella e in lacrime tra gli applausi di conforto del pubblico di San Siro.

Calciomercato Torino, Balotelli e Simeone per rimpiazzare Zapata

C’è stato subito il sospetto negli spogliatoi del Meazza che fosse qualcosa di particolarmente grave, il tutto successivamente confermato dagli esami sostenuti ieri mattina dal giocatore.

Lesione del crociato e dei due menischi del ginocchio sinistro e una diagnosi che non sembra lasciare scampo sui tempi di recupero: Zapata rischia addirittura di restare un anno lontano dai campi di gioco secondo ‘Tuttosport’. Una mazzata terribile per il centravanti e il Torino, che adesso deve decidere cosa fare sul mercato degli svincolati o aspettare gennaio per rinforzare il reparto avanzato di Vanoli. L’allenatore granata al momento può disporre di Sanabria, Adams, Karamoh e Vlasic in attacco, mentre potrebbe prendere corpo la suggestione Balotelli tra i giocatori al momento senza contratto.

Se invece il patron Cairo e la dirigenza del Torino aspetteranno la finestra invernale, stando al quotidiano ‘La Stampa’ il primo nome nella lista dei granata sarebbe quello di Giovanni Simeone, che al momento sta avendo poco spazio al Napoli con Lukaku e Raspadori davanti nelle gerarchie di Antonio Conte.