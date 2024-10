Milan, arriva il nuovo bomber: “L’affare si farà”

Milan a caccia di innesti, può arrivare il nuovo bomber: “L’affare si farà”

Uno schieramento a sorpresa che ha stupito tutti nel derby contro l’Inter, ma che alla fine ha dato i suoi frutti. E alla fine il tandem Abraham-Morata sta diventando parte della “formazione tipo” del Milan di Paulo Fonseca.

Il tecnico portoghese ha parlato chiaro nel corso delle ultime conferenze stampa “Il turnover mi piace, voglio dare fiducia a tutti, ma quando sarà momento opportuno”. Prima dunque costruire basi solide su un gruppo di 11-12 giocatori, poi l’allenatore nato in Mozambico dovrà essere bravo ad inserire gli altri. Perché anche a Firenze il Milan si presenterà per la terza volta di seguito in campionato con la stessa formazione. Un segnale, certo, ma dall’altra parte un fatto che può far pensare che la rosa rossonera sia piuttosto corta in alcuni reparti. Vero anche che ci sono da considerare gli infortuni, con Loftus-Cheek e Jovic che si sono aggiunti a Calabria e al già indisponibile Bennacer. Ecco quindi che in casa rossonera si torna a parlare di mercato e di alcuni nomi in particolare.

Milan-Gimenez, l’annuncio di Cardone: “L’affare si farà”

Uno su tutti è Santiago Gimenez. L’attaccante messicano, di origini argentine, ma in possesso anche di passaporto italiano (e dunque comunitario) è un nome da tempo nei radar del Diavolo: piace tanto a Ibrahimovic e al resto della dirigenza. In più la sensazione è che davanti manchi qualcosa, anche perché Jovic non sembra essere entrato nelle grazie di Fonseca.

Sotto contratto con il Feyenoord fino al 2027, Gimenez ha raccontato come sia stato vicino a trasferirsi al Milan nelle ultime ore di mercato. “Il Milan ha provato a prendermi, sarebbe un sogno vestire rossonero” ha commentato il natio di Buenos Aires. Fonseca, a cui è stato chiesto se il giocatore piacesse o meno, ha risposto di preferire Morata e Abraham. Una replica diplomatica da parte del portoghese. Una pista dunque che potrebbe riaprirsi e prendere quota magari già a gennaio. E a riguardo c’è chi pensa che alla fine il trasferimento andrà in porto. Maurizio Cardone, giornalista di ‘Radio Latte e Miele’ e di ‘Top Calcio’ ha parlato a ‘MilanLive.it’ e si è soffermato proprio sul possibile approdo del messicano a Milano: “Per caratteristiche starebbe molto bene nella rosa di Paulo Fonseca. Ho la sensazione che si farà. Per la luce negli occhi di Fonseca alla domanda e per la volontà del calciatore, penso che possa essere un matrimonio che si concretizzerà. La sensazione è che un giorno lo vedremo con la maglia del Milan“.

Per quanto riguarda alcuni giocatori della rosa che fino ad ora non hanno reso al meglio, Cardone evita possibili verdetti: “Chukwueze penso abbia del potenziale, ma ha bisogno del campo per dimostrarlo. Lasciargli degli spezzoni non lo aiuta ad imporsi, ma capisco che davanti ha Pulisic, al momento leader tecnico della squadra. Le stagioni sono lunghe e giocatori come Loftus-Cheek e Chukwueze alla lunga usciranno. E’ presto per emettere dei verdetti sui singoli. Aspetterei Natale per farlo”.