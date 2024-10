DIRETTA | Fiorentina-Milan, Fonseca: “Ecco l’obiettivo. Scelta presa su Morata” LIVE

Le dichiarazioni di Paulo Fonseca in conferenza stampa, alla vigilia di Fiorentina-Milan, match in programma domani sera a Firenze

E’ vigilia di campionato per il Milan di Paulo Fonseca, che domani a Firenze affronterà la Fiorentina per la settima giornata di Serie A.

Il Diavolo va a caccia del quarto successo consecutivo in campionato per andare alla pausa con serenità . Il tecnico portoghese, che è pronto a confermare la formazione ammirata nelle ultime gara, interviene in conferenza stampa per presentare il match.

Segui LIVE la conferenza di Fonseca con Calciomercato.it

Milan sempre con la stessa formazione: “La continuità è importante in questo momento. Non è perché non ho fiducia negli altri giocatori. Chukwueze è entrato bene, ma in questo momento è importante avere questa base per continuare a crescere. Siamo in un periodo di crescita, ma dobbiamo migliorare tanto. Il mio Milan non è ancora vicino, dobbiamo fare molto di più. La mia idea di squadra è vicina a quello che abbiamo fatto nel secondo tempo di Leverkusen”

Rabbia dopo Leverkusen – “Il gruppo era deluso dopo Leverkusen, ma ho sentito buone sensazioni questa settimana. Vogliamo vincere contro la Fiorentina. A Firenze sarà difficile. Siamo pronti per fare una buona partita”.

Morata e difesa – “Sta bene ed è pronto per giocare. Ci sarà domani. Pavlovic? Gabbia e Tomori hanno fatto bellissime partite, voglio dare continuità . Pavlovic deve continuare a lavorare e avrà le sue occasioni. Gabbia? E’ giusto questa convocazione. Se c’è qualcuno che merita è sicuramente Gabbia”.

Avversari scudetto, Napoli in fuga – “Ci sono tante squadre forti. E’ evidente che il Napoli ha un vantaggio di non giocare in Europa, è un grande vantaggio e ha un allenatore molto forte. Ha più tempo per lavorare. Non sto creando pressioni al Napoli, ma è la verità ”.

Fofana – “E’ un calciatore molto importante per noi. Sta migliorando giorno dopo giorno, è il motore della squadra e fa crescere tutti. E’ stato un periodo di adattamento visto che la Ligue 1 è diversa dalla Serie A. Sta giocando in un ruolo diverso rispetto al passato. Musah? Stiamo lavorando per fare il ruolo di Fofana. Con infortunio di Bennacer non abbiamo altri giocatori lì. L’americano è l’unico che può farlo”.

Kalulu alla Juve – “Non parlo di giocatori che non sono qui. Non va dimenticato che è stata anche una scelta del giocatore. Non ha senso fare paragoni con quelli che ci sono qui”.

Coperta corta – “Vediamo quando ci sarà il momento per altri giocatori. Io voglio dare continuità , ma ho fiducia in tutti i giocatori”

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI