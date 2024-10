Juventus e Milan spalle al muro: asta furiosa in Premier League

L’indiscrezione che trapela dall’Inghilterra chiama indirettamente in causa anche le mosse di Juventus e Milan, da tempo sulle sue tracce

Sebbene nell’immediato la Juventus non abbia alcuna intenzione di ricorrere al mercato degli svincolati per puntellare la propria difesa, non è esclusa una mossa di Giuntoli a gennaio nel caso in cui si materializzassero le condizioni propizie. I prossimi mesi, infatti, si prospettano molto movimentati per la ‘Vecchia Signora’ anche per la situazione riguardante il vice Vlahovic.

Nel medio-lungo periodo, però, occhio anche alla situazione riguardante le corsie esterne. Un discorso, quest’ultimo, che potrebbe prendere quota soprattutto in estate. Gli ottimi segnali lanciati da Savona, la duttilità tattica di Kalulu e l’esperienza di Danilo potrebbero non bastare. Ed è qui che le mosse di Giuntoli potrebbero incrociarsi in maniera inestricabile con quelle di Milan e Roma. Un nome finito da tempo sul taccuino del football director della Juventus è infatti quello di Tiago Santos, protagonista di prestazioni importanti con la maglia del Lille anche in questo primo scorcio di stagione. Una delle ultime, contro il Real Madrid, non è affatto passata inosservato. Pallino di Ghisolfi, che però non ha mai affondato seriamente il colpo per provare a portarlo alla Roma, Tiago Santos piaceva e non poco anche al Milan prima che i rossoneri decidessero di virare con convinzione su Emerson Royal.

Sedotto da Milan e Roma, per Tiago Santos diventa forte l’ipotesi Premier League

Secondo le ultime indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra, però, sarà molto difficile per i club italiani inserirsi nella corsa al gioiello portoghese del Lille. Tiago Santos, infatti, sarebbe finito nel mirino non solo di Aston Villa e Wolverhampton, ma anche del Manchester United. A riferirlo è GiveMeSport, che spiega come i Red Devils siano intenzionati a puntellare la fascia destra, che anche in questa stagione sta evidenziando non poche lacune.

Inutile ribadire come l’inserimento dei club d’Oltremanica potrebbe contribuire a far impennare la valutazione del jolly lusitano, che attualmente si attesta sui 30 milioni di euro. Imbrigliati da diverse situazioni in vista del mercato di gennaio, le big di Serie A potrebbero prendere in considerazione l’idea di mettere le mani su Tiago Santos solo nel mercato estivo. Premier permettendo: il che non è mai un dettaglio trascurabile.