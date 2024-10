DIRETTA Serie A, Juventus-Cagliari | Le formazioni UFFICIALI LIVE

Si apre la domenica della settima giornata del campionato di Serie A con l’atteso lunch match tra la Juventus e il Cagliari

Dopo l’impegno in Champions League sul campo del Lipsia di mercoledì scorso, la Juventus torna in campo e, per il lunch match della settima giornata del campionato di Serie A, ospita a Torino il Cagliari.

I bianconeri, guidati in panchina da Thiago Motta, arrivano a questo appuntamento col morale altissimo dopo la vittoria europea contro i tedeschi in rimonta: da 2-1 a 2-3 in dieci uomini per l’espulsione di Michele Di Gregorio. Nota stonata, il grave infortunio patito da Gleison Bremer nei primi minuti della gara di Lipsia: stagione praticamente finita per il brasiliano che si è procurato la lesione del legamento e la rottura del menisco. Non sarà della gara neanche Nico Gonzalez che ne avrà per un mese per un problema muscolare. Nel precedente turno, i piemontesi hanno battuto a domicilio il Genoa di Alberto Gilardino, 3-0 il risultato finale, e non hanno ancora preso gol in campionato. Di contro, i rossoblu dell’allenatore Davide Nicola, si presentano a questa sfida dopo i tre punti conquistati sul campo di una diretta concorrente per la salvezza come il Parma di Fabio Pecchia: prima vittoria in questa Serie A per i sardi, 3-2 il risultato finale. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dell’Allianz Stadium di Torino.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI JUVENTUS-CAGLIARI

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Mbangula; Vlahovic. All. Thiago Motta

CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Makoumbou, Gaetano; Zortea, Viola, Augello; Piccoli. All. Davide Nicola

CLASSIFICA SERIE A: