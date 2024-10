Baldanzi lo svela in diretta TV: “Ecco cosa mi ha detto l’arbitro”

Baldanzi lo ha svelato in diretta TV: “Ecco cosa mi ha detto l’arbitro”. Le dichiarazioni del protagonista del discusso episodio di Fiorentina-Milan

Non solo la furia di Ghisolfi nel post partita. Dopo Monza-Roma ed il mancato rigore contestato dai giallorossi, parla anche il protagonista dell’episodio Tommaso Baldanzi.

Ai microfoni di ‘Sky Sport’, nel post partita dell’U-Power Stadium, è arrivato il commento anche da parte dello stesso Baldanzi: “L’episodio mi sembra chiarissimo. L’arbitro mi ha detto che prima salta e poi mi pesta il piede, ma a me sembra il contrario, e mi sembra rigore“. Nessun dubbio anche per il talento giallorosso che non alimenta però ulteriori polemiche: “Non è questo il mio lavoro e sicuramente noi avremmo dovuto vincere anche senza questo episodio”.

Nesta, invece, si è espresso così sul discusso episodio: “L’ho rivisto e per me non c’era, guardano entrambi il pallone e ormai non c’era più contatto. Va detto che è diventato difficile capire ogni situazione, ci sono mille regole. È complesso”.