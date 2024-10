Furia Roma, Ghisolfi: “E’ inaccettabile, tutto il mondo ha visto”

Le dichiarazioni a caldo di Florent Ghisolfi sull’arbitraggio discutibile di Monza-Roma. I giallorossi si sentono danneggiati

La Roma non ci sta. I giallorossi, con le parole del proprio dirigente, Florent Ghisolfi, ha voluto prendere posizione sull’arbitraggio della sfida contro il Monza.

Le dichiarazioni, ai microfoni di Sky Sport, del direttore sportivo francese sono in merito al rigore non assegnato per il pestone su Baldanzi: “Non sono solito parlare di arbitri – afferma Ghisolfi -, ma quello che è successo è inaccettabile, è un rigore chiaro, che tutto il mondo ha visto. Poi l’arbitro può anche non vedere, ma perché non interviene il VAR? Chiedo rispetto per la squadra, per i tifosi per tutta la Roma. E’ evidente che adesso ci sia molta frustrazione nello spogliatoio. Non abbiamo avuto spiegazioni, ma lo faremo a breve e così capiremo cosa è successo”.

Il contatto più che evidente tra Kyriakopoulos e Baldanzi, uno step on foot, non è stato dunque valutato dall’arbitro La Penna da calcio di rigore. Non c’è stato nemmeno alcun intervento al VAR e proprio questo ha fatto arrabbiare maggiormente la Roma. L’episodio, inevitabilmente, è destinato a far discutere anche nelle prossime ore.

Monza-Roma, furia giallorossa: altro episodio nel mirino

I tifosi giallorossi, inoltre, hanno protestato e fatto sentire la propria voce sui social, anche nel corso del primo tempo, in occasione del gol annullato a Dovbyk.

In questo caso è stato il VAR a togliere la rete all’ucraino, per via di un fuorigioco. Le immagini, però, non sembrano convincere del tutto i sostenitori del club capitolino. Ma Ghisolfi si è soffermato solamente sull’episodio del rigore, sul quale non appaiono esserci dei dubbi.

E’ stata una domenica calda dal punto di vista arbitrale. Oggi a Torino, ad esempio, il fischietto Marinelli ha fatto arrabbiare un po’ sia la Juve che il Cagliari. Proteste dei sardi per il mancato cartellino a Gatti, ma soprattutto i bianconeri per l’espulsione di Conceicao. La partita è stata segnata, chiaramente, dai due rigori, arrivati dopo il richiamo del Var, che a prescindere fanno discutere.