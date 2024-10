Inchiesta ultras, ammissione improvvisa: “Inter costretta a fare certe cose”

Dalla Procura: “Ci fu una totale sottovalutazione del fenomeno anche della Commissione comunale antimafia, indotta in errore dall’Inter”

“L’Inter è una società integerrima, noi siamo parte lesa”. Così Marotta in merito all’inchiesta sulle Curva Nord – e su quella del Milan – che ha portato a 19 arresti e che rischia di ‘travolgere’ soprattutto i nerazzurri. Al di là delle dichiarazioni del suo Presidente, infatti, la posizione della società di Oaktree è tutt’altro che ‘tranquilla’.

A tal proposito, nelle scorse ore sono emerse affermazioni pesanti dalla Procura. Nella richiesta per la custodia cautelare degli ultras tratti in arresto, i PM della Dda di Milano, ovvero Paolo Storari e Sara Ombra scrivono, hanno scritto che “ci fu una totale sottovalutazione del fenomeno anche da parte della Commissione comunale antimafia, indotta in errore dall’Inter“.

Le parole dei due pm si riferiscono alle audizioni del 15 marzo scorso in Commissione antimafia del Comune di Milano di due dirigenti dell’Inter. Audizioni che attesterebbero “la totale sottovalutazione del fenomeno qui investigato e il completo scollamento dalla realtà dello stadio, non senza considerare alcune omissioni in malafede”.

In sostanza, secondo Storari e Ombra l’Inter ha avuto una “duplicità di atteggiamento: uno rivolto all’interno, dove le regole organizzative vengono pretermesse; l’altro rivolto all’esterno, dove le medesime regole sono oggetto di formale ossequio”.

Sull’inchiesta si è espresso quest’oggi anche Massimo Moratti. Particolarmente significative le dichiarazioni dell’ex patron dell’Inter a ‘Radio Kiss Kiss’ “A un interista dispiace davvero tanto ciò che sta accadendo, spero che la società ne venga fuori bene perché immagino stiano vivendo un incubo”.

Inchiesta Curva Nord, Moratti: “Inter vittima? Sono stati un po’ costretti. Spero possa continuare senza quella parte di tifo malata”

“Spero che l’Inter ne esca pulita e che possa continuare senza quella parte di tifo malata – ha aggiunto Moratti – Se società e tesserati vittime della situazione? A mio avviso sono stati un po’ costretti a fare certe cose…”.

Moratti ha detto la sua anche sulla squadra di Inzaghi, martedì sera vittoriosa in Champions per 4-0 contro la Stella Rossa: “La rosa è forte e completa, adesso bisogna capire se ha pure la sostanza per potersi ripetere come l’anno scorso”.