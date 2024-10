Inter, il derby rischiava di essere fatale: “Inzaghi ha vacillato dopo il Milan”

L’Inter ha trovato subito il riscatto dopo il brutto ko nel derby contro il Milan: adesso Inzaghi cerca la prima vittoria stagionale in Europa

L’Inter si è rimessa in carreggiata dopo l’importante vittoria sul campo dell’Udinese, trascinata da un ritrovato Lautaro Martinez che è andato a segno con una doppietta.

Il ‘Toro’ e capitano argentino ha ritrovato il gol perduto, che mancava addirittura dallo scorso maggio in campionato. Sugli scudi oltre a Lautaro anche Frattesi, che non ha fatto rimpiangere l’infortunato Barella scendendo in campo dal primo minuto nello scacchiere nerazzurro. Simone Inzaghi tira un sospiro di sollievo e ritrova la via maestra in Serie A dopo la dolorosa sconfitta nel derby con il Milan, guardando con fiducia al match di Champions League questa sera contro la non irresistibile Stella Rossa. Il tecnico piacentino medita perciò ulteriori cambi di formazione e rispetto alla gara di Udine potrebbero esserci addirittura sette novità di formazione. Inzaghi rilancerà dal primo minuto tra gli altri Pavard, Dumfries e Zielinski, mentre in attacco nell’ultima rifinitura ha provato l’inedito duo offensivo composto da Taremi e Arnautovic.

Inter, parla l’ex Benitez: “Inzaghi ha rimesso subito le cose a posto”

Si va quindi verso l’esclusione per la ‘Thu-La’, con capitan Lautaro Martinez e Thuram destinati alla panchina e a rifiatare almeno inizialmente. A centrocampo invece il ballottaggio è tra Mkhitaryan e Frattesi, con l’armeno in vantaggio per affiancare Calhanoglu e Zielinski. In difesa si rivedrà de Vrij al posto di Acerbi, mentre Carlos Augusto darà un po’ di respiro a Dimarco sulla corsia mancina.

Intanto, la brutta prestazione con KO nel derby contro il Milan avrebbero potuto cambiare in negativo la stagione dell’Inter come sottolinea alla ‘Gazzetta dello Sport’ Rafa Benitez. L’allenatore spagnolo, ex tra le altre anche della ‘Beneamata’, si è soffermato sull’inizio di stagione altalenante della formazione campione d’Italia: “Il livello internazionale, sottolineato nel pareggio con il Manchester City, ha rischiato di vacillare con la sconfitta nel derby. Ma Inzaghi ha rimesso le cose a posto, ha vinto a Udine, ha ritrovato il gol di Lautaro Martinez e stavolta con la Stella Rossa ha bisogno di impadronirsi di nuovo e completamente di se stesso. Nessuna gara, anche quella che può rivelarsi la meno complicata, può essere affrontata con superficialità: l’Inter lo sa bene, non cadrà nel tranello e cercherà di confermare che la sconfitta con il Milan è stata solo una battuta a vuoto“.