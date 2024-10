Champions, Taremi show: l’Inter cala il poker. Secondo ko per il Milan

La seconda giornata di Champions League vede Inter e Milan protagoniste: i nerazzurri vincono, male i rossoneri a Leverkusen

Altro KO per il Milan, che esce sconfitto anche a Leverkusen dopo la sconfitta casalinga contro il Liverpool. La formazione rossonera capisce subito che la serata si fa complicata, quando la squadra di Gerrard impegna subito Maignan.

Al 21′ viene annullato il gol a Boniface, che però realizza il gol ad inizio ripresa, quando al 51′ insacca in rete su una respinta del portiere francese. Quasi invisibile e poco pungente Leao nella prima frazione, criticato anche dai suoi stessi tifosi. ll Milan cresce nella seconda parte del secondo tempo, ma rischia più volte di subire il secondo gol. Morata va vicinissimo al pareggio: clamorosa l’azione a quasi dieci dalla fine, quando di testa – indisturbato in area dopo la traversa di Theo – spedisce di pochissimo a lato. Finisce 1-0 per i padroni di casa, con qualche rimpianto per il Milan.

L’Inter, invece, vince senza problemi a San Siro. La formazione di Inzaghi prova a spegnere le polemiche nate a causa delle indagini sugli ultras e del possibile coinvolgimento di alcuni tesserati. La gara si sblocca con una magnifica punizione di Calhanoglu: tiro potentissimo sotto al sette, palo e gol. Non può nulla il portiere della Stella Rossa. Il raddoppio è di Arnautovic, ma il gran lavoro lo compie Taremi, decisamente in palla. L’iraniano regala un assist anche a Lautaro Martinez, che realizza il momentaneo 3-0. Per il poker definitivo, ci pensa lo stesso Taremi su calcio di rigore.

Goleada del Borussia contro il Celtic, che dopo l’1-1 dilaga. Super prestazione di Adeyemi. Benissimo anche Barcellona e Manchester City. Il PSG frena contro l’Arsenal. Di seguito tutti i risultati delle gare di Champions League disputate il 1 ottobre.

Champions League, i risultati e la classifica

Stoccarda-Sparta Praga 1-1

Salisburgo-Brest 0-4

Inter-Stella Rossa 4-0 (11′ Calhanoglu, 59′ Arnautovic, 71′ Lautaro, 81′ Taremi)

Bayer Leverkusen-Milan 1-0 (51′ Boniface)

Arsenal-PSG 2-0

Slovan Bratislava-Manchester City 0-4

Barcellona-Young Boys 5-0

Borussia Dortmund-Celtic 7-1

PSV-Sporting 1-1

LA CLASSIFICA DOPO LE GARE DEL 1 OTTOBRE:

Borussia Dortmund punti 6, Brest 6, Bayer Leverkusen 6, Inter 4, Manchester City 4, Sparta Praga 4, Arsenal 4, Bayern Monaco 3, Barcellona 3, Aston Villa 3, Liverpool 3, Juventus 3, Real Madrid 3, Sporting CP 3, Benfica 3, Monaco 3, Atletico Madrid 3, Psv Eindhoven 3, Paris Saint-Germain 3, Celtic 3, Atalanta 1, Bologna 1, Shakhtar Donetsk 1, Stoccarda 1, Sturm Graz 0, Lipsia 0, Stella Rossa 0, Girona 0, Milan 0, Lille 0, Salisburgo 0, Club Brugge 0, Young Boys 0, Slovan Bratislava 0, Feyenoord 0, Dinamo Zagabria 0.