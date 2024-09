Roma, Juric vede il bicchiere mezzo pieno: “Questa squadra ha voglia di vincere”

La Roma batte in rimonta il Venezia e trova il secondo successo consecutivo in campionato: ottimismo Juric a fine partita

Dopo una partenza choc, la Roma ha trovato la forza di reagire e ha portato a casa l’intera posta in palio nell’insidiosa sfida col Venezia di Eusebio Di Francesco.

Nonostante un primo tempo da dimenticare, Ivan Juric è soddisfatto della prova offerta dalla sua Roma contro il Venezia. Il tecnico giallorosso, ai microfoni di Dazn, ha elogiato la prestazione di Svilar e compagni, soffermandosi sulla reazione vista nel secondo tempo: “Abbiamo alzato il ritmo e giocato meglio, non dimentichiamoci che giovedì abbiamo fatto una partita di una intensità pazzesca, ci sta che qualcuno non fosse al top della condizione”.

Grande gioia per il primo gol di Pisilli: “Abbiamo diversi giovani con cui lavorare: c’è tanta energia, bisogna essere lucidi nelle scelte ma sono ragazzi puri come Pisilli, Baldanzi, Kone, Soulé, l’atteggiamento è quello giusto”. Poi sull’aspetto tattico: “Siamo passati alla difesa a quattro e ci siamo trovati molto bene, abbiamo interpretato nel modo giusto il secondo tempo anche grazie al contributo di chi è entrato dalla panchina. Sono rimasto molto contento della prestazione con l’Athletic Bilbao, a questa squadra non manca mai la voglia di vincere e si è visto nel secondo tempo. In questi giorni ho visto un gruppo molto motivato, sono fiducioso”. Chiaramente, Juric è consapevole del fatto che “c’è tanto da migliorare, con Udinese e Athletic abbiamo fatto molto bene, oggi ci siamo ripresi nel secondo tempo. Oggi abbiamo fatto meno bene sotto certi aspetti, ma anche per merito del Venezia che gioca un bel calcio”.

Roma – Venezia, le voci di Juric e Di Francesco

Amaro in bocca, invece, per il tecnico del Venezia Eusebio Di Francesco che sperava di portare almeno un punto a casa: “Questa squadra per settanta minuti ha fatto una grande partita, abbiamo meriti ma anche il demerito di non averla chiusa. Se commetti delle ingenuità dispiace, ma oggi il Venezia meritava di portare i tre punti a casa”.

Il tecnico lagunare rivendica i meriti della sua squadra: “Abbiamo messo in difficoltà in lungo e largo la Roma, avremmo meritato molto di più. Ai miei dicevo di continuare a giocare e di fare quello che avevamo preparato in settimana, ma in alcuni momenti abbiamo dimenticato come siamo andati in vantaggio. Poi abbiamo avuto qualche occasione per chiuderla ma le abbiamo sprecate”.

Di Francesco ha poi sottolineato che la Roma ha “pareggiato in modo fortunoso, ma ci può stare. Sono piccole cose che dobbiamo limare, le nostre ingenità devono essere sempre meno. Nel primo tempo abbiamo creato diverse occasioni per chiuderla, ma io parlo di buoni settanta minuti, poi abbiamo preso gol mentre preparavo i cambi. Peccato per non essere stati in grado di rimediare. Devo fare i complimenti alla mia squadra, i ragazzi devono essere arrabbiati perché con questa mentalità possiamo giocarcela con tutti, ma serve maggiore continuità durante la stessa partita”. Infine un passaggio su Busio: “È un giocatore di qualità e può avere grandi margini di crescita, può interpretare tutti i ruoli in mezzo al campo”.