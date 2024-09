Roma, rimonta con il brivido col Venezia. Cutrone trascina il Como, Fabregas vola

Partite vibranti oggi alle 15 in Serie A: la Roma rimonta il Venezia e vince 2-1, il Como piega 3-2 il Verona con un super Cutrone

Match molto appassionanti questo pomeriggio in Serie A. Le due gare delle 15 vedono esultare Roma e Como. Secondo successo di fila per entrambe: i giallorossi vincono in rimonta con il Venezia, i lariani piegano il Verona.

All’Olimpico, gli uomini di Juric provano a fare la partita, ma i lagunari dell’ex Di Francesco replicano colpo su colpo. E dopo diverse occasioni passano con Pohjanpalo, sfiorando anche, subito prima dell’intervallo, il gol del 2-0, ma Svilar e Mancini salvano tutto ancora su Pohjanpalo e su Ellertsson. Nella ripresa, i veneti hanno altre occasioni per il raddoppio, senza però trovarlo. Con un po’ di fortuna, la Roma si rimette in gara. Serve una conclusione di Cristante dalla distanza deviata da Busio alzando una parabola imparabile per Joronen. Poi è Pisilli, che ci aveva già provato diverse volte, a trovare il colpo di testa vincente. Anche se a fatica, i giallorossi trovano un successo importante per provare a risalire la classifica.

A Como, i padroni di casa attaccano a tutto spiano e serve un grande Montipò, nel primo tempo, per reggere l’ondata, con ottimi interventi specialmente su Nico Paz. Poco prima dell’intervallo, cade il fortino grazie a Cutrone, che beffa il portiere avversario con un tiro deviato. A inizio secondo tempo, il Verona la rimette in parità con un rigore realizzato da Lazovic. Ma i gialloblù restano in dieci per il doppio giallo a Suslov (decisione molto contestata da parte dell’arbitro Giua e probabilmente errata). E così il Como trova il nuovo vantaggio ancora con Cutrone, siglando il tris nel finale con Belotti. Il Verona però non si arrende fino all’ultimo, nel recupero la rete di Lambourde mette ancora paura. Ma finalmente, i lariani trovano il primo successo casalingo.

ROMA-VENEZIA 2-1 – 44′ Pohjanpalo (V), 74′ Cristante (R), 83′ Pisilli (R)

COMO-VERONA 3-2 – 43′, 72′ Cutrone (C), 53′ Lazovic rig. (V), 88′ Belotti (C), 94′ Lambourde (V)

CLASSIFICA SERIE A: Juventus punti 12; Torino, Inter e Milan 11; Udinese, Lazio e Napoli* 10, Empoli* e Roma 9; Como 8; Bologna e Atalanta 7; Verona e Fiorentina* 6; Como, Genoa, Lecce e Parma* 5; Venezia 4; Monza* 3; Cagliari* 2

*una partita in meno