Pallonata e contro-pallonata in pochi secondi: siparietto e abbraccio nel derby Empoli-Fiorentina

Pallonata e…contro-pallonata: simpatico siparietto nel primo tempo di Empoli-Fiorentina

Poche emozioni nel primo tempo del derby tra Empoli e Fiorentina, da segnalare un simpatico siparietto avvenuto poco prima dell’intervallo.

Il primo tempo di Empoli-Fiorentina, derby tutto toscano valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A, ha regalato ben poche emozioni. Poche, infatti, le occasioni da gol, con i portieri Vasquez e de Gea quasi spettatori non paganti durante la prima frazione di gioco del match in programma alle 18 allo stadio ‘Carlo Castellani’ di Empoli dove si sfidano le formazioni di Roberto D’Aversa e Raffaele Palladino.

La squadra viola allenata da Raffaele Palladino ha finora condotto il gioco, provando a fare la partita come confermato dai dati relativi al possesso palla. Dalle parti di Vasquez, però, non sono arrivati tiri particolarmente pericolosi, con il solo Edoardo Bove a presentarsi a tu per tu con l’estremo difensore azzurro prima di spedire la sfera clamorosamente sul fondo (ma l’azione del centrocampista ex Roma è stata annullata per posizione di fuorigioco). Tanta le tensione, così come la voglia di non perdere delle due squadre, consapevoli dell’importanza del derby per le due tifoserie. A scandire la prima frazione di gioco, però, è stato anche un piccolo siparietto verificatosi intorno alla mezz’ora di gioco.

Empoli – Fiorentina, che siparietto tra Dodò e Pezzella

Protagonisti del siparietto, gli esterni Giuseppe Pezzella e Dodò, avversari sulla stessa fascia del campo. Su un pallone conteso, l’esterno dei padroni di casa ha calciato con forza il pallone, prendendo in pieno l’avversario viola, colpito allo stomaco.

Il giocatore brasiliano si è così accasciato al suolo e ha avuto bisogno di qualche minuto prima di potersi rialzare e riprendere a giocare, aiutato proprio dall’avversario che lo aveva ‘abbattuto’ in modo del tutto involontario. Poco dopo, però, lo stesso Giuseppe Pezzella è stato colpito da una pallonata di Dodò: questa volta il giocatore è stato centrato in viso e anche in questo caso ci è voluto qualche istante prima di poter riprendere il gioco. Alla fine i due si sono abbracciati e scambiati un sorriso, sotto gli occhi dei rispettivi compagni di squadra.