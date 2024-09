DIRETTA Serie A, Empoli-Fiorentina 0-0: ci prova Kean | LIVE

Dopo le gare già disputate nel pomeriggio, la domenica della sesta giornata del campionato continua con il derby toscano Empoli-Fiorentina

Derby della Toscana quello in programma alle ore 18 per la sesta giornata del campionato di Serie A: scendono in campo, infatti, l’Empoli e la Fiorentina.

I padroni di casa, guidati da Roberto D’Aversa, tornato in panchina lo scorso weekend dopo la squalifica di quattro giornate comminatagli lo scorso anno per la testata rifilata all’allora attaccante del Verona Thomas Henry, arrivano a questo appuntamento dopo la vittoria ottenuta sul campo del Cagliari dell’ex Davide Nicola nel turno precedente. I toscani veleggiano nelle zone alte della classifica senza aver mai perso in questa stagione. Di contro, i viola dell’allenatore Raffaele Palladino, nella quinta giornata hanno conquistato la loro prima vittoria in campionato, dopo tre pareggi e una sconfitta, battendo tra le mura amiche la Lazio di Marco Baroni grazie alla doppietta su rigore del nuovo acquisto Albert Gudmundsson. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Carlo Castellani Computer Gross Arena’ di Empoli.

FORMAZIONI UFFICIALI EMPOLI-FIORENTINA

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Anjorin, Esposito; Colombo. All. D’Aversa

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Bove; Kouame, Gudmundsson, Colpani; Kean. All. Palladino

CLASSIFICA SERIE A: Juventus punti 12; Torino, Inter e Milan 11; Udinese, Lazio e Napoli* 10, Empoli* e Roma 9; Como 8; Bologna e Atalanta 7; Verona e Fiorentina* 6; Genoa, Lecce e Parma* 5; Venezia 4; Monza* 3; Cagliari* 2.

*una partita in più