Da Ronaldo-Iuliano alla Marotta League, monta la protesta della Juventus

Feroci proteste e polemiche accese durante Genoa-Juventus: dubbi su un possibile rigore negato ai bianconeri

I social si scatenano durante il primo tempo di Genoa – Juventus, match valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A.

I social si infiammano durante il primo tempo di Genoa – Juventus, partita in corso allo stadio ‘Luigi Ferraris’ di Marassi, Genova, valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A. Feroci proteste in campo e soprattutto sui social dopo un episodio arbitrale che ha fatto discutere e farà discutere ancora per diverse ore.

Tutto è accaduto al quattordicesimo minuto di gioco, con il risultato ancora bloccato sullo zero a zero. La squadra di Thiago Motta cercava di costruire azioni per trovare la rete del vantaggio quando Nicolò Fagioli ha tagliato il campo trovando l’inserimento di Nico Gonzalez. L’argentino ha a sua volta servito in corsa Weston McKennie, finito a terra dopo un contrasto con il difensore rossoblu Mattia Bani al limite dell’area. C’è chi ha invocato il calcio di rigore o comunque il calcio di punizione in favore della Juventus, ma l’arbitro ha concesso il calcio di punizione ai padroni di casa.

Genoa – Juventus, social scatenati sul contrasto Bani – McKennie

Come spiegato in diretta su Dazn dall’ex arbitro Luca Marelli, rivedendo le immagini l’impressione è che a commettere fallo sia stato Mattia Bani, ma fuori dall’area di rigore. Dunque, non poteva essere concesso calcio di rigore alla Juventus e il Var non poteva intervenire.

I social però si sono scatenati e in particolar modo su X molti tifosi della Juventus hanno esternato tutto il loro malcontento per la decisione del direttore di gara, l’arbitro Andrea Colombo della sezione arbitrale di Como.

Non c’è malafede, sono proprio scarsi, come cazzo puoi fischiare fallo di McKennie? #GenoaJuve — Gianluca ⚪⚫ (@Gianlu_21) September 28, 2024

Arbitraggio subito scandaloso fallo netto su McKennie appena fuori area trasformato in un incredibile sfondamento #GenoaJuventus — zivkomir (@zivkomir) September 28, 2024

Fallo netto su McKennie diventa fallo in attacco. Abbiamo capital come deve finite questa partita dai, inutile anche giocarla. #MarottaLeague #GenoaJuve — Sebastiano Stocco (@Seba5890) September 28, 2024

AHAHAHAH HA FISCHIATO FALLO CONTRO. Basta dai.

Chiudete questa pagliacciata.#GenoaJuve — Domenico Fiore (@DomenicoFiore92) September 28, 2024

Ha fischiato fallo a McKennie ahahahahahahahahahahahahahahahahahah siste unici @AIA_it #GenoaJuve — Mottismo 👉🏻🧠 (@labronismo) September 28, 2024

Ok, allora Ronaldo fece fallo su Iuliano #GenoaJuve — 👇Yostoaqui👇 (@Vinjuve) September 28, 2024

C’è chi parla di Marotta League, con chiaro riferimento al dirigente dell’Inter e ai presunti favori arbitrali per i nerazzurri, e chi addirittura rievoca il famoso contrasto tra Mark Iuliano e Ronaldo, risalente a Inter-Juventus della stagione 1997/1998, quando l’attaccante brasiliano si scontrò col difensore bianconero con una dinamica non molto diversa da quella del contrasto di oggi tra Bani e McKennie. Una decisione, quella di Colombo, che darebbe “ragione” all’arbitro Ceccarini che in quella circostanza non concesse il tanto richiesto rigore all’Inter.