DIRETTA Serie A, Genoa-Juventus: le formazioni Ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Ferraris’ tra il Genoa di Gilardino e la Juventus di Thiago Motta in tempo reale

La Juventus fa visita al Genoa a Marassi nel secondo anticipo del sabato valido per la sesta giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra due formazioni che non stanno vivendo un momento troppo brillante che sarà diretta dall’arbitro Colombo della sezione di Como.

Da un lato i bianconeri del grande ex Thiago Motta vogliono interrompere la striscia di tre pareggi a reti inviolate ottenuti contro la Roma, l’Empoli ed il Napoli. Serve un ritorno alla vittoria per rilanciare le proprie ambizioni per il titolo e prepararsi al meglio alla trasferta di Champions League contro il Lipsia dopo l’esordio vincente contro il Psv Eindhoven. Dall’altro lato i rossoblu di Alberto Gilardino vogliono uscire dalla crisi dopo un buon avvio di stagione: un punto con la Roma in mezzo alle sconfitte contro Verona e Venezia. Senza dimenticare la cocente eliminazione ai calci di rigore in Coppa Italia nel derby contro la Sampdoria. La partita sarà trasmessa in tv, così come in streaming su pc, tablet e smartphone in diretta e in esclusiva sulla app di Dazn. Un anno fa, sempre a Genova, la sfida terminò con un pareggio per 1-1, grazie al rigore di Chiesa cui rispose Gudmundsson. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Luigi Ferraris’ tra Genoa e Juve live in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Genoa-Juventus

GENOA (3-5-2): Gollini; De Winter, Bani, Vasquez; Zanoli, Frendrup, Badelj, Miretti, Ahanor; Pinamonti, Vitinha. All. Gilardino

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Danilo, Kalulu, Bremer, Rouhi; Fagioli, McKennie; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta

CLASSIFICA SERIE A: Torino, Inter* e Milan* punti 11; Udinese* e Napoli 10, Empoli e Juventus 9; Lazio 7; Verona, Fiorentina, Roma, Bologna e Atalanta 6; Como, Genoa, Lecce* e Parma 5; Venezia 4; Monza 3; Cagliari 2.

*una partita in più