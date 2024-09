Milan, via il flop a gennaio: c’è già l’acquirente

Il flop è destinato a salutare il Milan a gennaio: l’acquirente è pronto a farsi avanti

Manovre in vista di gennaio in casa Milan. Entrate, per quanto riguarda soprattutto il centrocampo, con l’infortunio di Bennacer che potrebbe portare nuovi innesti, ma anche uscite.

A riguardo, in particolare, c’è il discorso legato all’attacco. Perché sì Tammy Abraham è arrivato dalla Roma con la formula del prestito secco, ma l’inglese è diventato sin da subito un giocatore prezioso per Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese ha fortemente sponsorizzato l’arrivo dell’attaccante dalla Roma e gli ha dato fiducia in ogni gara, sia da titolare che da subentrato. Una fiducia che Abraham sta ripagando e che sta garantendo sempre meno minuti a Luka Jovic. Il serbo, escluso anche dalla lista Champions, potrebbe cambiare aria a gennaio.

Calciomercato Milan, su Jovic c’è il Villarreal: può salutare a gennaio

Fino ad ora Jovic ha collezionato solo 64 minuti ed è indubbio che abbia perso posizioni nella lista delle gerarchie di Fonseca. Lo scorso anno è andato a segno nove volte tra campionato e coppe, ma non sembra aver mai convinto del tutto.

Il tecnico portoghese, in conferenza stampa, ha fatto capire che intende puntare su tutta la rosa e provvedere alle rotazioni con il turnover, ma a tempo debito. Ecco quindi che i minuti per Jovic potrebbero non essere così tanti da qui alle prossime gare. E intanto sembra esserci interesse nei suoi confronti, con la possibilità di lasciare il Milan a gennaio che cresce. Sia per gli spazi chiusi, ma anche perché il Villarreal sarebbe pronto a bussare alla porta del club rossonero. Come riferisce ‘El Gol Digital’, Jovic è un profilo gradito al ‘Submarino Amarillo’ e al tecnico Marcelino. Gli spagnoli, inoltre, sono in cerca di una prima punta, complici anche alcuni problemi fisici occorsi a Gerard Moreno e a Thierno Barry. Marcelino è stato spesso costretto ad impiegare Ayoze Perez come prima punta e da qui l’idea del Villarreal di andare sul mercato a caccia di un’occasione low-cost.

Intenzione della società spagnola sarebbe quella di chiedere Jovic in prestito. Il serbo ha un contratto con il Milan sino a fine stagione, che può però essere prolungato. Da capire se il Milan, nel caso, dirà sì al prestito o proverà a cedere in ogni modo il serbo cercando di ottenere un minimo indennizzo. Intanto l’interesse del Villarreal cresce. Gli spagnoli starebbero vagliando anche altre opzioni, ma il nome di Jovic è in cima alla lista. Sia per un discorso di esperienza internazionale, sia per la situazione di mercato con il costo dell’affare che potrebbe essere molto basso.