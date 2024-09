DIRETTA – Milan-Lecce, Fonseca: “So che adesso è più difficile. Morata in dubbio” LIVE

Le dichiarazioni di Paulo Fonseca in conferenza stampa, alla vigilia di Milan-Lecce, match della sesta giornata di Serie A

Dopo la grande vittoria contro l’Inter, il Milan è pronto a scendere nuovamente in campo a San Siro. Domani i rossoneri se la dovranno vedere, infatti, con il Lecce, per un match valevole per la sesta giornata di Serie A.

Paulo Fonseca cerca, dunque, ulteriori risposte dai suoi giocatori. Vincere, però, è l’unica cosa che conta per davvero.

Segui la conferenza stampa di Fonseca LIVE con Calciomercato.it:

“Contro il Lecce dobbiamo confermare che siamo in crescita. Dobbiamo recuperare dei punti, è una partita pericolosa dopo il derby. So che è più difficile dopo che vinci una partita importante come contro l’Inter. Bisogna far capire ai giocatori che si deve giocare alla stessa maniera. Scudetto? Continuo a dire, che il Milan non può non pensare allo Scudetto”.

Scelte di formazione – “Dobbiamo avere continuità, se possiamo far giocare la stessa squadra, ma abbiamo il dubbio di Morata, che ha una borsite. C’è questo dubbio vediamo domani. Siamo lontani dalla idea di squadra che ho in testa. Offensivamente dobbiamo crescere tanto. Se non possiamo avere Morata, lì ci giocherà Loftus-Cheek o Reijnders. Jovic non ha queste caratteristiche. Abraham ha energia, ambizione che trasmette alla squadra. Morata è convocato vedremo domani come sta”.

Turnover – “Bisogna capire i momenti e adesso non è un momento per cambiare troppo. Serve trovare stabilità, in futuro è una cosa che si potrà fare. Quando siamo una vera squadra è più facile cambiare, adesso è più difficile cambiare”

Leao – “Sta crescendo dal punto di vista difensivo. Contro l’Inter ha avuto tre opportunità per essere decisivo. Sta facendo un buon lavoro, sta giocando con la squadra ed è la cosa più importante per me”.

Genio dopo il derby – “Sono stato in una piazza che era così, se vinciamo siamo i migliori, se perdiamo… non voglio dire questa parola (ride, ndr.). Per me non è cambiato nulla, dobbiamo continuare a migliore. Il tifoso non deve essere equilibrato, è l’amore che lo rende così. Io però devo essere equilibrato”.

Centrali titolari – “Non ho la preoccupazione di cambiare. Gabbia sta giocando perché merita di giocare, è uno dei più forti a costruire e orienta molto bene la linea difensiva della squadra. Ha un gioco posizionale molto forte. Domani giocherà con Tomori”.

Fofana – “Fofana è un giocatore di passaggio, Musah la porta la palla”

Chukwueze ha fatto una pre-stagione molto buona. Quando siamo arrivati qui Samu non è stato bene come in estate. Non è un problema di qualità, ma di fiducia. Deve prendere fiducia e giocare in questo contesto di Serie A, in cui non ci sono spazi.

Emerson Royal è arrivato tardi a Milanello. Le maggiori difficoltà le ha avute sopratutto in fase difensiva. Deve lavorare sull’uno contro uno. In fase offensiva è certamente un giocatore forte

“Abbiamo fatto tanta transizione. Dobbiamo migliorare il nostro gioco posizionale, penso che il Milan deve giocare più tempo nella metà campo avversaria. Per questo dobbiamo migliorare tanto”