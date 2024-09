Giuntoli ha già deciso: sei cessioni per la Juventus

La Juventus sempre vigile sul mercato, anche in uscita: Giuntoli pronto a piazzare sei cessioni tra la finestra di gennaio e quella estiva

Alla Continassa Dusan Vlahovic fa discutere in campo e fuori. Il centravanti serbo è a secco di reti da quattro partite e in questo avvio di stagione tra campionato e Champions League ha segnato soltanto nella trasferta di Verona (doppietta).

Alla Juventus stanno maledettamente mancando le reti dell’ex Fiorentina, con i bianconeri di Thiago Motta all’asciutto da tre partite in campionato dopo gli 0-0 consecutivi con Empoli, Roma e nell’ultimo big match con il Napoli. Vlahovic ha deluso nel primo tempo contro la formazione dell’ex Conte, con l’allenatore della ‘Vecchia Signora’ che lo ha bocciato all’intervallo lasciandolo direttamente negli spogliatoi. Motta ha così stupito tutti schierando Weah nell’insolito ruolo di centravanti, con però scarsi risultati visto il risultato finale e le occasioni da rete create dalla Juve. Dietro Vlahovic – alle prese inoltre con le trattative per il rinnovo e la spalmatura dell’oneroso ingaggio da 12 milioni all’anno – sta mancando finora Arkadiusz Milik, sempre fermo ai box dopo l’intervento al menisco mediale del ginocchio dello scorso giugno.

Calciomercato Juventus, da Milik a Danilo: Giuntoli si muove in uscita

I tempi si sono dilatati oltre le previsioni iniziali per il centravanti polacco, che ancora non è rientrato in gruppo e che nella migliore delle previsioni tornerà disponibile dopo la sosta per le nazionali di ottobre.

La fragilità fisica di Milik preoccupa la Juventus, con la dirigenza della Continassa che potrebbe metterlo alla porta a gennaio se il 32enne giocatore non riuscirà a dare certezze nei prossimi mesi. Giuntoli in tal caso spera di incassare intorno ai 10 milioni di euro dalla cessione dell’ex Napoli e Marsiglia, oltre all’ingaggio da oltre 5 milioni lordi. Tra la finestra invernale e quella estiva, inoltre, sono destinati a lasciare definitivamente Torino gli esuberi Djalò, Rugani e Kostic, rispettivamente in prestito adesso nelle fila di Porto, Ajax e Fenerbahce. Se continuerà ad avere poco spazio anche Danilo potrebbe decidere di salutare la ‘Vecchia Signora’ già a gennaio, mentre sempre nel mercato invernale Giuntoli spera di piazzare Arthur che farebbe ritorno in Brasile, permettendo così ai bianconeri di risparmiare parte del pesantissimo stipendio da 9 milioni lordi all’anno.