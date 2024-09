Ancora un’esclusione: addio anticipato e tesoretto da 6 milioni per Giuntoli

Thiago Motta non fa sconti e il senatore non è più un intoccabile alla Juventus: a serio rischio l’opzione sul contratto per il rinnovo con la ‘Vecchia Signora’

La Juventus riparte da Empoli dopo i 7 punti conquistati nelle prime tre giornate di campionato, con l’unico stop finora arrivato con il pareggio a reti bianche contro la Roma.

Dopo la sosta per le nazionali c’è l’ostacolo Empoli per la truppa di Thiago Motta, che per l’occasione dovrebbe schierare per la prima volta dall’inizio i due colpi da novanta dell’ultimo mercato estivo, ovvero Douglas Luiz e Koopmeiners. Saranno i due centrocampisti le novità sostanziali rispetto alle precedenti uscite, mentre sarà confermata ancora una volta l’esclusione dal primo minuto di Danilo, convocato dal Brasile malgrado il minutaggio esiguo finora riservatogli da Thiago Motta. Sotto la nuova gestione, infatti, l’ormai ex capitano bianconero (fascia passata sul braccio di Gatti in queste prime gare in campionato) ha collezionato soltanto 5 minuti più recupero nel finale di partita della trasferta di Verona.

Calciomercato Juventus, Danilo e la clausola sul rinnovo: quanto vale l’addio del brasiliano

Danilo non è più un intoccabile dopo la rivoluzione in campo e in panchina alla Continassa, con l’esperto difensore riserva di lusso finora con Thiago Motta rispetto alla posizione da inamovibile con Allegri al timone della ‘Vecchia Signora’.

L’allenatore ex Bologna ha provato a buttare acqua sul fuoco sulla situazione di Danilo in conferenza stampa (“È un giocatore importante, può giocare sia da terzino che più centralmente“), ma di fatto con l’esplosione di Gatti al fianco di Bremer non c’è spazio al momento per il nazionale verdeoro nello scacchiere della Juve. Il futuro del brasiliano si fa così sempre più nebuloso, con il 33enne ex Real e City che in estate ha allontanato le sirene provenienti dall’Arabia Saudita. Gli scenari potrebbero clamorosamente cambiare già a gennaio – e quindi prima della scadenza del contratto fissata il prossimo giugno – se Danilo continuasse a giocare con il contagocce ed è a serio rischio l’opzione sul contratto per il rinnovo automatico per un altro anno fino al 2026, che scatterebbe al 50% delle presenze (da almeno 45 minuti) totalizzate in stagione dal difensore.

Il brasiliano ha uno stipendio importante vicino ai 6 milioni di euro al lordo, con Giuntoli e la dirigenza che in caso di addio anticipato alleggerirebbero e non poco le casse societarie, proseguendo nell’opera di abbassamento dei costi sul monte ingaggi iniziata nell’ultimo mercato estivo.