Thiago Motta tra Douglas Luiz, Danilo e Rabiot: “Non mi ha chiamato”

La Juventus torna in campo dopo la sosta per le nazionali: le dichiarazioni in conferenza stampa di Thiago Motta alla vigilia della sfida contro l’Empoli

Si torna in campo dopo la sosta delle nazionali, con la capolista Juventus impegnata nella trasferta di Empoli domani pomeriggio nell’anticipo del ‘Castellani’.

I bianconeri di Thiago Motta vogliono subito ritrovare la vittoria dopo il pareggio a reti bianche contro la Roma, con l’allenatore della ‘Vecchia Signora’ che presenta la sfida in terra toscana: “Tutti si sono allenati bene, sono contento di chi è rimasto alla Continassa ma anche dai giocatori che sono andati in Nazionale. Anche Nico Gonzalez sta bene, sono felice perché abbiamo quasi tutti a disposizione”, esordisce Motta nella conferenza stampa della vigilia.

Sul calendario e gli impegni ravvicinati: “Sapevamo dall’inizio cosa ci aspettava, affrontiamo una partita alla volta con grande entusiasmo. Domani sarà una gara seria perché l’Empoli ha fatto molto bene in questo inizio di campionato. Siamo pronti per affrontare questa sfida”.

Douglas Luiz e Koopmeiners potrebbero partire titolari per la prima volta con la maglia bianconera: “Sono due grandi giocatori, vedremo domani chi inizierà la partita. Ho la fortuna di averli nella mia rosa, come tanti altri che abbiamo qui alla Juventus. Non c’è nessuna difficoltà per Douglas“.

Thiago Motta, a proposito di singoli, elogia Vlahovic: “Dovreste vederlo quando arriva al mattino, porta grande entusiasmo e carica all’interno del gruppo. Lui e la squadra devono aiutarsi a vicenda: sono molto contento di come lavora nel quotidiano e di come aiuta anche i compagni”.

Thiago Motta pre Empoli: “Danilo è un giocatore importante per la Juventus”

Sul momento di Danilo, finora impiegato marginalmente nella nuova Juve targata Motta: “L’ho visto molto bene, è un giocatore importante per noi come tanti altri che abbiamo in squadra. Con il Brasile ha giocato da terzino un po’ più bloccato e lo può fare anche da noi. Può giocare anche centralmente: vedremo di gara in gara di cosa avrà bisogno la squadra”.

Infine Thiago Motta torna a parlare di Rabiot, che è ancora in cerca di un nuovo club dopo il divorzio dalla Juventus, chiudendo le porte a un clamoroso dietrofront sul conto del centrocampista francese: “Se mi ha chiamato? No, non mi ha chiamato. Gli voglio bene come ragazzo e giocatore, ha preso una strada diversa e gli auguro di trovare una squadra dove possa essere felice e dimostrare tutto il talento che ha. Non è cambiato niente rispetto al pensiero che avevo su di lui due mesi fa”.