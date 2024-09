Thiago Motta ha scelto: nuovo accordo e partenza eccellente | CM.IT

Nuove certezze e Juventus rivoluzionata con l’arrivo in panchina di Thiago Motta. A farne le spese un senatore bianconero

Avvio di stagione positivo per la Juventus, fermata solo dalla Roma sullo 0-0 prima della sosta per le nazionali. Adesso i bianconeri sono attesi da un ciclo intenso di partite tra campionato e Champions League, ad iniziare dalla trasferta di domani pomeriggio a Empoli.

Giuntoli e Thiago Motta hanno rivoluzionato la Juve rispetto alla versione precedente, con diversi volti nuovi pronti a spiccare il volo e prendersi la scena. La trasferta del ‘Castellani’ sarà probabilmente l’occasione per vedere all’opera tra gli altri Douglas Luiz e Koopmeiners, i due grandi acquisti dell’ultimo mercato estivo da parte della ‘Vecchia Signora’. I bianconeri hanno cambiato tanto anche nel reparto difensivo: Di Gregorio tra i pali al posto di Szczesny, mentre per la linea a quattro sono arrivati Cabal e Kalulu. Ma a fare la differenza al momento è la collaudata coppia centrale formata da Bremer e Gatti, decisivi per conservare l’imbattibilità in queste prime tre giornate di campionato.

Calciomercato Juventus, l’intoccabile ora è Gatti: rinnova e spodesta l’ex capitano Danilo

Oltre alla certezza Bremer, è stato soprattutto il difensore italiano a mettersi in evidenza e a guadagnarsi un posto al sole nello scacchiere di Motta.

Gatti ha sorpreso in questo avvio di stagione e ha scalato velocemente le gerarchie del nuovo allenatore bianconero, meritandosi inoltre la fascia da capitano al braccio anche per il lavoro quotidiano a testa bassa alla Continassa. Personalità in campo e fuori, che hanno convinto la dirigenza bianconera a proporre un nuovo contratto all’ex Frosinone oltre il 2028 dopo il prolungamento dello scorso ottobre. Prossimamente Giuntoli incrocerà l’entourage di Gatti per cercare di chiudere subito la partita con il rinnovo per un altro anno, con ritocco dell’ingaggio fino a 2,5 milioni netti a stagione. La Juve – come raccolto da Calciomercato.it – è pronta così a blindare il suo muro difensivo e nuovo capitano (cercato anche da diversi club di Premier League in estate), con la fascia strappata dal braccio di Danilo. Al contrario l’esperto brasiliano, che è sceso in campo al momento soltanto 5 minuti nel finale di gara della trasferta contro il Verona.

Danilo sta faticando ad assimilare i dettami di Thiago Motta e non è più un intoccabile nell’undici del tecnico brasiliano rispetto alla gestione Allegri. Senza un minutaggio consono l’ex Real Madrid e Manchester City lascerebbe Torino a fine stagione, nonostante l’opzione fino al 2026 sul contratto. Da non escludere neanche possibili e clamorose sorprese a gennaio, con un addio anticipato dell’ormai ex capitano.