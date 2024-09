Oaktree fa felice Marotta: 47 milioni nelle casse dell’Inter

L’Inter alla fine di ottobre approverà l’ultimo bilancio con la convocazione dell’Assemblea dei soci: arrivano importanti novità sui conti del club campione d’Italia

Ricavi in crescita e rosso in calo: respirano le casse dell’Inter dopo l’ultimo CDA nerazzurro tenutosi ieri nella sede di Viale della Liberazione sul bilancio al 30 giugno 2024.

L’Assemblea dei soci è prevista alla fine di ottobre per l’approvazione del bilancio, ma intanto si registra un miglioramento cospicuo sullo stato finanziario del club campione d’Italia. Le perdite si attestano a 36 milioni di euro, in netto calo rispetto agli 85 milioni dell’anno precedente. Aumentano invece i ricavi totali di 48 milioni, con il fatturato complessivo che sale così a 473 milioni di euro.

La notizia più importante riguarda però riguarda lo sforzo di Okatree, dallo scorso giugno nuovo proprietario di maggioranza della società, attraverso un’opera di ricapitalizzazione pari a 47 milioni di euro. Il fondo californiano ha versato nelle casse dell’Inter 44 milioni, oltre alla quota di finanziamento soci di 3 milioni.

Inter, stabilità dentro e fuori dal campo: la mossa di Oaktree

Numeri che consentono al sodalizio nerazzurro di poter guardare sempre con maggiore fiducia al futuro sul piano finanziario e ovviamente della competitività sportiva.

La nota dell’Inter e di Oaktree: “Gli investimenti da parte dell’Azionista di Maggioranza dimostrano l’impegno verso il raggiungimento della stabilità finanziaria ed operativa del Club, a sostegno del più alto livello di performance dentro e fuori dal campo. Il mercato estivo di preparazione alla nuova stagione è stato condotto in sostanziale equilibrio, portando alla squadra inserimenti di eccellente livello e al contempo perseguendo l’obiettivo di combinare sostenibilità finanziaria e successo sportivo”.

Intanto la squadra ad Appiano Gentile si è ritrovata dopo la sconfitta nel derby, senza fare drammi ma con la consapevolezza che bisogna subito ripartire per non perdere ulteriori punti in campionato. Simone Inzaghi e il suo staff studiano un piano personalizzato per riportare Lautaro Martinez nelle migliori condizioni, mentre il tecnico piacentino perderà per le prossime partite un alfiere come Barella. Il centrocampista della Nazionale salterà le gare con Udinese, Stella Rossa in Champions e Torino, rientrando direttamente dopo la sosta. Al suo posto per Udine spazio a Frattesi in mediana, mentre Zielisnki potrebbe scalzare l’appannato Mkhitaryan.