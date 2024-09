Vlahovic un problema gigantesco: “Via a zero dalla Juve”

Vlahovic è di nuovo nell’occhio del ciclone a causa delle ultime deludenti prestazioni. Giuntoli vuole abbassargli l’ingaggio

Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus è fortemente in discussione. Ormai non è più un mistero, Giuntoli punta ad abbassare l’ingaggio del serbo, 10 milioni netti quest’anno e 12 l’anno prossimo, prolungando il contratto attualmente in scadenza a giugno 2026.

Non sarà un’impresa facile, però, convincere il centravanti di Belgrado a ridurre i propri emolumenti. Ecco perché sta diventando numeroso il partito di quelli convinti che alla fine la Juve lo perderà a zero: “Vlahovic andrà via a zero fra un anno e mezzo“, ha detto il direttore di ‘Telelombardia’ Fabio Ravezzani nella diretta di ‘Topcalcio 24’.

Di nuovo nell’occhio del ciclone dopo le ultime deludenti prestazioni, “Vlahovic costa sempre di più, segna sempre di meno e c’è sempre meno tempo per rinnovargli il contratto“, come ha aggiunto Ravezzani. Insomma, per i bianconeri il numero 9 è un problema. Un problema enorme, anzi gigantesco. E le possibilità che possa andarsene via gratis nel 2026, quando scade l’accordo attuale, rischiano di aumentare a dismisura col passare dei mesi.

Juventus, post Vlahovic: Osimhen fantamercato. Per gennaio ipotesi Kalimuendo

Chi al posto di Vlahovic? La nuova politica della Juventus non prevede ingaggi super, per questo è puro fantamercato l’accostamento ai bianconeri di Victor Osimhen. Decisamente più plausibili i nomi di Boniface e David, entrambi ‘pallini’ di Giuntoli da tempo.

Considerato che Milik non dà garanzie, il Football director potrebbe intanto prendere un’alternativa a Vlahovic nel mercato di gennaio. In tal senso occhio a Kalimuendo del Rennes, molto stimato da Motta il quale lo ha già avuto alle sue dipendenze nelle giovanili del PSG.