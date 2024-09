Via Lautaro Martinez, scelto l’erede: nome clamoroso per l’Inter

Pioggia di critiche per Lautaro Martinez, molte dai tifosi dell’Inter. L’argentino non segna in nerazzurro da 12 partite

Lautaro Martinez è nel mirino della critica, e di buona parte dei tifosi dell’Inter per le prestazioni deludenti – derby a parte, dove ha fatto una buona partita servendo a Dimarco l’assist del momentaneo pareggio – in questo avvio di stagione. Ricordiamo che l’argentino non segna con la maglia nerazzurra da ben 12 partite, considerate le ultime sette della passata stagione.

Da marzo scorso ha realizzato un solo gol, nel mezzo ci sono state la Copa America – vinta da assoluto protagonista – e, soprattutto, il rinnovo del contratto fino a giugno 2029 che lo ha reso, con 9 milioni netti più bonus, il calciatore più pagato della rosa interista e dell’intera Serie A.

Anche per questo motivo le critiche nei suoi confronti sono più feroci. Tutti si aspettano tantissimo dal capitano dell’Inter, lo stesso classe ’97 ha confessato tutto il suo ‘malessere’ per il difficile periodo che sta attraversando.

“Non sto facendo il lavoro dell’anno scorso – il suo mea culpa dopo il ko col Milan – da adesso in poi sarò il primo ad arrivare ad Appiano. Cercherò di lavorare il doppio per aiutare la squadra, perché sono all’Inter“.

👀#LAUTARO CHOC: SOLO UN GOL SEGNATO DA MARZO IN #SERIEA😱 L’astinenza di Lautaro Martinez è ormai un vero e proprio caso: il capitano dell’#Inter ha infatti realizzato un solo gol dal mese di marzo in Serie A. 12 gare in campionato senza mai andare a segno fatta eccezione per… pic.twitter.com/ZwIaXRIjiK — calciomercato.it (@calciomercatoit) September 22, 2024

Sondaggio Calciomercato.it: Inter, via Lautaro per Osimhen

Prendendo spunto dalla pioggia di critiche nei confronti di Lautaro, Calciomercato.it ha chiesto ai propri follower di X “per quale di questi attaccanti sul mercato varrebbe la pena cedere” il numero 10 della squadra di Inzaghi.

Nel sondaggio avevamo proposto i nomi di quattro grandi bomber. A vincere è stato Victor Osimhen col 46.7%. Il nigeriano di proprietà del Napoli, attualmente in prestito al Galatasaray e nelle ultime ore accostato alla Juventus, ha sostanzialmente sconfitto Gyokeres (30% di voti), centravanti dello Sporting CP.

📊MOMENTO SONDAGGIO 🔥Altra prova incolore di #LautaroMartinez e pioggia di critiche per l’attaccante dell’#Inter dopo il derby! 🤔Per quale di questi attaccanti sul mercato varrebbe la pena cedere el Toro❓ — calciomercato.it (@calciomercatoit) September 24, 2024

Il terzo più votato è stato Sesko (20%), cercato mesi fa dal Milan. Il meno votato, quarto e ultimo, Isak del Newcastle col rimanente 3,3%.