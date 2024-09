“Sei un pezzo di m***a”: reazione durissima contro l’arbitro

Reazione durissima contro l’arbitro dopo il cartellino giallo: l’insulto viene beccato anche in diretta tv, ecco cosa può succedere

Momenti di tensione durante la partita di campionato, quando ormai mancava pochissimo al fischio finale. Il fallo a centrocampo crea un contenzioso con il direttore di gara, scatta anche il cartellino giallo e le telecamere raccolgono un insulto che potrebbe anche costare caro.

Il tutto è avvenuto in Spagna, durante il match tra Real Madrid ed Espanyol, quando ormai il risultato era acquisito. A dieci minuti dal termine, la formazione di Carlo Ancelotti stava vincendo 3-1 e il gioco viene interrotto per un intervento a centrocampo. Subito dopo, nascono le polemiche contro il direttore di gara, che estrae un cartellino giallo a Jude Bellingham. L’ex Real Madrid viene pizzicato dalle telecamere mentre insulta l’arbitro José Luis Munuera Montero.

Bellingham, insulto pesantissimo contro l’arbitro

E’ successo di tutto in Real Madrid-Espanyol e sicuramente le polemiche proseguiranno durante la settimana. Tutta colpa del direttore di gara, che nei minuti finali perde il controllo della sfida.

All’ottantesimo ammonisce Jude Bellingham per proteste, dopo che il centrocampista inglese cade per terra su un contrasto con Gragera. Il talento del Real Madrid chiedeva platealmente la punizione. Il direttore di gara fischia, ma non a favore dei Blancos. A quel punto, visto le plateali proteste del giocatore, l’arbitro Munuera Montero estrae il giallo per Bellingham, che lo apostrofa con un insulto piuttosto pesante in inglese: “Sei un pezzo di m…a”.

Le telecamere hanno mostrato perfettamente il labiale e non ci si può sbagliare. Ma il fischietto spagnolo sembra non aver ascoltato l’insulto e non l’ha espulso, come direbbe il regolamento. Qualche settimana fa, sempre durante una partita di Liga, Saul disse “Sei pessimo” a Muñiz Ruiz, che trascrisse tutto sul referto e costò due giornate di squalifica. Bellingham potrebbe essere punito dal giudice sportivo.

Oltretutto, sui social sono montate le polemiche specialmente per quanto avvenuto nel finale di gara. Infatti, all’87esimo minuto Endrick riesce a sgattaiolare verso la linea di fondo, puntando all’area di rigore. Il difensore dell’Espanyol Carlos Romero non riesce a fermarlo con le buone, e gli strattona la maglia per almeno tre secondi di fila, mentre il brasiliano insiste e resiste ancora in piedi. Appena l’attaccante intravede la linea del calcio di rigore, si lascia cadere in maniera piuttosto goffa. Un tuffo degno da medaglia d’oro per richiamare l’attenzione del fischietto. Chiaramente, il fallo avviene fuori dall’area, ma per Munuera Montero non ci sono dubbi: tiro dal dischetto per il Real Madrid. Dagli undici metri Mbappé non sbaglia e congela il match sul 4-1. Ma la gestione arbitrale farà molto discutere.