La Juve sfida le big per il “nuovo Endrick”: ecco il prezzo | CM.IT

Il Palmeiras continua a sfornare talenti interessanti dalla trequarti in su, la Juventus vigila

Tra le squadre più attive durante il calciomercato di gennaio, la Juventus ha dimostrato di pensare non solamente al presente, ma anche al futuro. Grazie ad una operatività ad ampio spettro, il club bianconero si è assicurato diversi giovani interessanti, portando a Torino, tra gli altri, Vasilije Adzic, Francisco Barido e Pedro Felipe. Tre innesti lungimiranti che potrebbero fare da apripista ad altri affari simili.

La dirigenza bianconera, infatti, continua a monitorare con estremo interesse i campionati giovanili stranieri, con un occhio di particolare riguardo a quelli che si disputano in territorio sudamericano. Dall’Argentina al Brasile, gli scout juventini continuano ad inviare dossier interessanti alla Continassa, anche se alcuni di essi si presentano molto complicati per via dell’elevata concorrenza europea e di valutazioni già molto elevate.

Juve su Thalys, il nuovo Endrick ha stregato l’Europa

Nei mesi scorsi, ad esempio, abbiamo profetizzato un’asta internazionale per Estevao, che si è puntualmente verificata, escludendo le squadre italiane a causa del prezzo di Messinho (55-60 milioni di euro). Il fantasista 16enne non è, tuttavia, l’unico talento del Palmeiras già finito nel mirino delle big europee. Compagno di squadra del neo juventino Pedro Felipe, Thalys nei giorni scorsi è stato accostato da ‘AS’ proprio alla Juve.

Conscio delle grandi potenzialità del proprio gioiello e della possibilità che si scateni un’asta per quello che è già stato ribattezzato in patria il “nuovo Endrick”, il club brasiliano, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, valuta il 18enne non meno di 35-40 milioni di euro, con possibili sconti in presenza di una percentuale interessante sulla futura rivendita. Mancino dotato di una grande tecnica di base, il classe 2005 per movenze ed eleganza ricorda Rivaldo. Abile a giostrare come trequartista o seconda punta, il ragazzo sa disimpegnarsi alla grande anche nel ruolo di punta centrale, essendo dotato di una buona struttura fisica (1,84 metri).

Oltre che con Barcellona e Manchester United, già menzionati dal quotidiano spagnolo, i bianconeri dovranno vedersela anche con Chelsea, Manchester City e Psg.