L’Inghilterra vede i fantasmi: una meraviglia di Bellingham e Kane ribaltano la Slovacchia

L’Inghilterra sfiora l’eliminazione, poi trova il pareggio con Bellingham e nei supplementari la decide Kane: Slovacchia a casa

Eliminazione e ritorno. L’Inghilterra vede i fantasmi del fallimento contro la Slovacchia, poi trova le risorse per ribaltare il risultato quando tutto sembrava finito. Southgate ringrazia il suo fuoriclasse Bellingham che al 95′ trova in rovesciata il gol che manda la sfida ai supplementari. Ci pensa poi Kane all’inizio dei trenta minuti di extra-time a mandare ai quarti gli inglesi.

L’avvio di partita è tutto di marca slovacca, con la squadra di Calzona pericolosa dopo solo quattro minuti di gioco sugli sviluppi di un calcio di punizione. Poco dopo Hancko crossa al centro, senza però trovare la conclusione dei compagni di squadra. Ancora più ghiotta la chance creata al 12′ quando Haraslin si presenta a tu per tu con Pickford, trovando la chiusura provvidenziale di Guehi.

Un vero e proprio forcing quello della Slovacchia che al 25′ trova il meritato gol del vantaggio con Schranz che si inserisce sul suggerimento di Strelec prima di prendere il tempo a Guehi e battere Pickford col destro.

Inghilterra-Slovacchia: cronaca e tabellino

A inizio ripresa Inghilterra più arrembante e anche capace di trovare il gol del pareggio con Foden che devia in porta il pallone messo in mezzo da Trippier, ma la rete viene annullata per posizione di fuorigioco del numero 11 inglese.

Si tratta di un fuoco di paglia, perché al 55′ la Slovacchia va a un passo dal raddoppio con Strelec che per poco non supera Pickford fuori dai pali dopo un pasticcio della difesa dell’Inghilterra. La squadra di Calzona riesce a gestire senza grandi problemi il vantaggio, con un solo brivido al 78′ quando Kane colpisce di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Foden sfiorando il palo. Cinque minuti dopo invece Rice cerca la soluzione di potenza, colpendo in pieno la traversa. Sembra tutto finito per Southgate, ma Bellingham tira fuori dal cilindro una meravigliosa rovesciata in pieno recupero che manda le squadre ai supplementari.

Neanche il tempo di ripartire ed ecco Kane al 1′ dell’extra-time completare la rimonta sfruttando al meglio un batti e ribatti in area. La Slovacchia accusa il colpo e fatica a costruire, ma riesce comunque a rendersi pericolosa e sfiora il pareggio con Pekarik che da due metri non trova la deviazione vincente. Finisce così 2-1 con una buona Slovacchia che esce tra i rimpianti e l’Inghilterra che vola ai quarti dove affronterà la Svizzera.

INGHILTERRA-SLOVACCHIA 2-1: 25′ Schranz (S), 90+5′ Bellingham (I), 91′ Kane (I)